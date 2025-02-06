В Уфе прошла встреча земляков Ишимбайского района

Гости поделились историческими фактами, видеозаписями, связанными с развитием промышленности Ишимбая. На площадке встречи также работала передвижная выставка, организованная краеведческим музеем. Ишимбайские нефтяники в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий трудовой подвиг. Они добывали четверть всей нефти, поступающей на фронт.

Стела «Города трудовой доблести» будет установлена в месте, которое определят в диалоге с жителями. В связи с присвоением звания будут запланированы масштабные мероприятия и работы по благоустройству. Готовится соответствующий указ Главы Башкортостана. На встрече прозвучали и предложения по дальнейшему увековечению памяти тружеников.