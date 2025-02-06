В Уфе прошла встреча земляков Ишимбайского района

Поводом стало присвоение Ишимбаю звания «Город Трудовой Доблести». На торжественном мероприятии присутствовали известные общественные деятели, ветераны труда, почётные жители района.

Гости поделились историческими фактами, видеозаписями, связанными с развитием промышленности Ишимбая. На площадке встречи также работала передвижная выставка, организованная краеведческим музеем. Ишимбайские нефтяники в годы Великой Отечественной войны совершили настоящий трудовой подвиг. Они добывали четверть всей нефти, поступающей на фронт.

Стела «Города трудовой доблести» будет установлена в месте, которое определят в диалоге с жителями. В связи с присвоением звания будут запланированы масштабные мероприятия и работы по благоустройству. Готовится соответствующий указ Главы Башкортостана. На встрече прозвучали и предложения по дальнейшему увековечению памяти тружеников.

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