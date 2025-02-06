Жители Башкирии проходят обучение в рамках федерального проекта «Своя сила»

Более тридцати жителей Башкортостана обучаются в рамках федерального проекта «Своя сила». Об этом представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» рассказали по видеосвязи членам общественной палаты страны. Участниками образовательных курсов по психологии стали родственники военнослужащих СВО — матери и отцы погибших воинов.

Чтобы помочь себе и людям, которые оказались в непростой ситуации, а в дальнейшем могли применять свои знания и работать по новой профессии. Одним из учеников стал отец Героя России Тамерлана Ильгамова — Айсар Ильгамов. В регионе также действует проект «Своя семейная гостиная». Его цель — психологически разгрузить матерей и вдов, потерявших своих близких, с помощью различных встреч в виде консультаций.