Жители Башкирии проходят обучение в рамках федерального проекта «Своя сила»

Более тридцати жителей Башкортостана обучаются в рамках федерального проекта «Своя сила». Об этом представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества» рассказали по видеосвязи членам общественной палаты страны. Участниками образовательных курсов по психологии стали родственники военнослужащих СВО — матери и отцы погибших воинов.

Чтобы помочь себе и людям, которые оказались в непростой ситуации, а в дальнейшем могли применять свои знания и работать по новой профессии. Одним из учеников стал отец Героя России Тамерлана Ильгамова — Айсар Ильгамов. В регионе также действует проект «Своя семейная гостиная». Его цель — психологически разгрузить матерей и вдов, потерявших своих близких, с помощью различных встреч в виде консультаций.

Проект «Своя сила» объединил нас в общую большую семью. На данный момент обучаемся пять месяцев. Чтобы выходить из любого положения. Не только выходить, но и применить знания в общении, психологии, изучении души, ведь каждый по-своему понимает.

Айсар Ильгамов, отец героя России Тамерлана Ильгамова

И мы в этот федеральный проект подключились при поддержке Каринэ Владимировной Хабировой. По итогам образовательного проекта наши участники получают соответствующие дипломы. А «Своя семейная гостиная» — это уже общественный проект с выездом в муниципалитеты.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники отечества» в Республике Башкортостан
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