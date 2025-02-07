ТПП Башкирии и УФСИН расширяют сотрудничество

Торгово-промышленная палата Башкортостана и региональное Управление федеральной службы исполнения наказаний расширяют сотрудничество. Промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы республики включает в себя семь производственных площадок, которые расположены в крупных промышленных и транспортных центрах.

Основные направления деятельности – металло- и деревообработка, лёгкая промышленность, продукция подсобного хозяйства, производство полуфабрикатов, изготовление стройматериалов. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим бизнес-объединением республики производственные площадки подведомственных учреждений УФСИН имеют многолетний опыт работы с крупными предприятиями и организациями Башкортостана.