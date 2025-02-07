Башкирия и Беларусь продолжат укреплять партнерство

Радий Хабиров отметил, что Беларусь является главным внешнеэкономическим партнером Башкортостана. Растет взаимный товарооборот, укрепляются кооперационные промышленные связи. Также регионы связывают социальные, культурные и гуманитарные отношения.

Работать совместно Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и МАЗ начали пять лет назад. Минское предприятие собирает для республики кузова троллейбусов. Наши же специалисты оживляют его двигателем и электроникой. Между компаниями было подписано соглашение о создании совместного предприятия.

Разместится оно в экономической зоне «Алга» в Уфе. Так называемая территория развития электротранспорта позволит в два раза увеличить объемы выпуска техники. А через пару недель по дорогам Уфы в тестовом режиме поедет новый «горожанин» — троллейбус на 140 мест, в маленьких их обычно 90.

«Амкодор-Агидель», завод белорусского холдинга, заработал в экономической зоне «Алга» чуть больше года назад, получив инфраструктурные, налоговые, таможенные преференции. Находится он на улице Минской, которая названа в честь дружбы с братской республикой. Основная продукция предприятия — зерносушильные комплексы, емкости для хранения зерна. Они отличаются по объемам и производительности: от 10 тонн в час до 150 тонн.

В прошлом году башкирская делегация посетила в Минске индустриальный парк «Белый камень». Уникальная площадка с готовой производственной инфраструктурой и налоговыми преференциями включает в себя более 100 резидентов — сотрудничество с парком развивается, отметил руководитель торгово-промышленной палаты региона. Задача ТПП — обеспечить взаимосвязь бизнеса двух республик.

Беларусь входит в пятерку стран по внешнеэкономическому сотрудничеству, занимая место одного из главных партнеров. Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, доля импорта — 53%.

Один из интересных проектов, который планируют реализовать в Башкортостане, — создание подобия Первого национального торгового дома, расположенного в Минске. Его особенность в том, что на прилавках товары местных производителей.

Налажена тропа, вернее, воздушный путь и в части сотрудничества по направлению «Туризм». Для пенсионеров Башкортостана организуют экскурсии в Белоруссию. Так, в прошлом году более 1300 пожилых жителей открыли для себя новое место для отдыха.