Боец из Башкирии продолжит помогать Донбассу после СВО

С детства наблюдал за событиями на Донбассе и видел боль местных жителей. После летней командировки от организации в ДНР в этом удостоверился. Не смог остаться равнодушным, после чего подписал контракт. После окончания СВО и нашей победы я не останусь в стороне. Мы не бросим в беде сильное духом население Донбасса, которое столько всего пережило и нуждается в поддержке.

Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района