Боец из Башкирии продолжит помогать Донбассу после СВО

Участник специальной военной операции из Куюргазинского района, известный под позывным «Кумер», подписал контракт с Минобороны России в 2024 году. Он служит оператором беспилотных летательных аппаратов, а после завершения СВО намерен и дальше помогать Донбассу.
Мужчина, по словам главы администрации района Юлая Ильясова, с детства был неравнодушен к судьбе жителей ДНР.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Юлай Ильясов, ТГ.