«Приняли тепло»: музыкант из Уфы вернулся в рок-группу после СВО

Не упал духом и вернулся к любимому делу. Гитарист рок-группы «Ювинталь», участник СВО с позывным «Музыкант» после подрыва на мине лишился обеих ног. Преодолеть тяжелейший момент в жизни ему помогли родные и музыканты, коллеги по цеху. После демобилизации он уже успел выступить перед многотысячной армией зрителей и сейчас вместе со своими коллегами готовится к летнему рок-фестивалю.

В душе он всегда был музыкантом, сочинял собственные песни и мечтал выступать в группе. Желание осуществилось, когда Эмиля Еникеева пригласили гитаристом в «Ювинталь». После начала спецоперации попал под частичную мобилизацию, отправился на Донбасс. Но и там в свободное время брал в руки гитару и продолжал играть.

«Музыкант» выполнял боевые задачи на Донецком направлении. В феврале прошлого года на очередном боевом выезде его «Урал» подорвался на противотанковой мине. Эмиль получил тяжелое ранение.

Мозг ушёл в самозащиту, и я был наблюдателем своего тела. Я ничего не чувствовал, ничего не слышал. Мысли были: что произошло, кто я, где я? Меня туда-сюда таскали, делали первую помощь, и потом эвакуировали в госпиталь в реанимацию. Эмиль Еникеев, ветеран СВО, гитарист группы «Ювинталь»

Врачам пришлось ампутировать «Музыканту» обе ноги, после чего началась долгая реабилитация. Когда поставили протезы, буквально заново учился ходить. В трудный момент плечо подставили родные и коллектив группы. На руках выносили на сцену крупнейшего в России рок-фестиваля «Улетай Фест», где Эмиль играл перед многотысячной толпой и чувствовал поддержку каждого. Эти эмоции ни с чем не сравнить, признался гитарист.

Поначалу, конечно, было страшно, такая толпа людей. И смущение было, потому что ты без ног. Но всё равно было круто. Приняли тепло и с добротой. Эмиль Еникеев, ветеран СВО, гитарист группы «Ювинталь»

От тяжёлой музыки становится легче, говорит Эмиль. Выходят все негативные мысли и эмоции, и приходит радость от такого, что снова занимаешься любимым делом, с теми, кто тоже одержим роком. Группа «Ювинталь» стала для гитариста второй семьей. И ждали они его, как родного.

Переживали, ждали максимально как могли. Думали, что, как приедет, человека нужно мотивировать, поддерживать во всех начинаниях. Это же всё равно перестроится нужно ментально, психологически. Рустам Абраров, барабанщик группы «Ювинталь»

Я знаю, что музыка для него — дело жизни. И моя задача как его друга, как лидера коллектива, чтобы его не просто воспринимали как парня, который получил тяжёлое ранение, с которым так жестоко обошлась судьба. А чтобы его воспринимали как классного гитариста, друга, классного человека. Вот это моя основная задача. Гузель Ахметьярова, солистка группы «Ювинталь»

Впереди у группы большие планы. На подходе новые песни и аранжировки. Теперь уже в полном составе музыканты уверены: у них всё получится. Сейчас группа «Ювинталь» записывает свой первый альбом и готовится к летнему фестивальному сезону.