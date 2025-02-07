«Приняли тепло»: музыкант из Уфы вернулся в рок-группу после СВО

Не упал духом и вернулся к любимому делу. Гитарист рок-группы «Ювинталь», участник СВО с позывным «Музыкант» после подрыва на мине лишился обеих ног. Преодолеть тяжелейший момент в жизни ему помогли родные и музыканты, коллеги по цеху. После демобилизации он уже успел выступить перед многотысячной армией зрителей и сейчас вместе со своими коллегами готовится к летнему рок-фестивалю.
В душе он всегда был музыкантом, сочинял собственные песни и мечтал выступать в группе. Желание осуществилось, когда Эмиля Еникеева пригласили гитаристом в «Ювинталь». После начала спецоперации попал под частичную мобилизацию, отправился на Донбасс. Но и там в свободное время брал в руки гитару и продолжал играть.
«Музыкант» выполнял боевые задачи на Донецком направлении. В феврале прошлого года на очередном боевом выезде его «Урал» подорвался на противотанковой мине. Эмиль получил тяжелое ранение.
Врачам пришлось ампутировать «Музыканту» обе ноги, после чего началась долгая реабилитация. Когда поставили протезы, буквально заново учился ходить. В трудный момент плечо подставили родные и коллектив группы. На руках выносили на сцену крупнейшего в России рок-фестиваля «Улетай Фест», где Эмиль играл перед многотысячной толпой и чувствовал поддержку каждого. Эти эмоции ни с чем не сравнить, признался гитарист.
От тяжёлой музыки становится легче, говорит Эмиль. Выходят все негативные мысли и эмоции, и приходит радость от такого, что снова занимаешься любимым делом, с теми, кто тоже одержим роком. Группа «Ювинталь» стала для гитариста второй семьей. И ждали они его, как родного.
Впереди у группы большие планы. На подходе новые песни и аранжировки. Теперь уже в полном составе музыканты уверены: у них всё получится. Сейчас группа «Ювинталь» записывает свой первый альбом и готовится к летнему фестивальному сезону.
Они планируют объехать все крупнейшие рок-площадки, а после отправиться в тур по республике. И вполне возможно, песни, написанные Эмилем на СВО, тоже войдут в репертуар группы.