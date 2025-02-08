В Башкирии прошел муниципальный форум «Атайсал. Сила Отечества»

В селе Иглино прошел муниципальный форум «Атайсал. Сила Отечества». Его участниками стали представители восьми районов республики. Они смогли обменяться опытом реализации проектов, поучаствовать в мастер-классах и деловых играх, а также посетить стратегические сессии в девяти тематических секциях. «Атайсал» — это программа, призванная объединить выходцев из Башкортостана для совместной помощи малой родине. Она реализуется при поддержке Фонда грантов главы республики.

Три пешеходных и один автомобильный мост. Для района с самым большим родником в России и множеством рек это необходимость. Программа «Атайсал» позволила обновить сооружения. С такой инициативой обратились деревенские жители.

Нуримановский и еще семь районов Башкортостана стали участниками форума «Атайсал. Сила Отечества» в Иглино. В рамках его деловой программы муниципальным служащим и представителям общественных объединений рассказали об уже реализованных проектах и о том, как помогать своей малой Родине качественно и по-современному.

Год защитника Отечества в России и год поддержки участников специальной военной операции и их семей в Башкортостане. Тема помощи Родине выдвигается на первый план и в программе «Атайсал». Реализовано уже 702 проекта на сумму более 50 млн рублей. Этим вопросам посвятили несколько секций форума.

Маскировочные сети, свечи, теплая одежда ручной работы. Свои изделия представили волонтеры тыла. Многие из этих людей познакомились как раз благодаря «Атайсалу».

То сообщество, которое было объединено в рамках проекта «Атайсал», кто делал благие дела для своей родной деревни, благоустраивали родники, кладбища, еще что-то, какие-то храмы, то вот эти сообщества, они вместе очень дружно начали работать как раз-таки для поддержки наших бойцов. И само слово «Атайсал» — это Отчизна. Урал Кильсенбаев, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Среди выездных секций — «Вместе победим». За круглым столом собрали ветеранов специальной военной операции, родителей бойцов и волонтеров-активистов. Куда обратиться за техническими средствами реабилитации?

Как помочь фронту, находясь в тылу? На все вопросы ответили в филиале фонда «Защитники Отечества» Башкортостана. Участникам секции презентовали сборник рассказов и стихотворений героев спецоперации.

Особое внимание уделяют тем, кто воспитал героев. Родителям бойцов, в том числе погибших в зоне боевых действий, вручили медали. Фарида Гайсарова с мужем активно участвуют в волонтерском движении. Не так давно они потеряли сына Ильгиза. Гордость семьи, он ушел защищать Родину командиром взвода, а позже стал руководить штурмовой ротой.