Семья из Башкирии помогает бойцам СВО гумпомощью

Семья бойца с позывным «Бармолей» из Мишкинского района поддерживает надежный тыл. Мама вяжет военнослужащему и его товарищам по оружию теплые носки и варежки, теща плетет маскировочные сети. А жена тем временем организовала сбор гуманитарной помощи.
Ей сначала в этом деле помог близкий круг, а после подключились и другие неравнодушные. Женщина лично повезла посылки с необходимыми вещами на передовую. В стороне не остаются и его сыновья. Кирилл в школе вместе с другими учениками печатает на 3D-принтере корпуса для дронов и участвует в сборе гуманитарного груза, а младший собирает из Lego оружие, корабли и технику.
Когда военнослужащий приедет в очередной краткосрочный отпуск, Максим подарит их отцу. Подросток гордится своим родителем и в будущем хочет стать, как папа, военным. Боец с позывным «Бармолей» ушел на фронт добровольцем еще в октябре 22 года. Без ранений не обошлось — несколько раз оказывался в госпитале, но каждый раз стремился поскорее вернуться к своим боевым товарищам.