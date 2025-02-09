Гумпомощь и трудоустройство: как Башкирия поддерживает бойцов СВО

В феврале в республике стартует проект «Герои Башкортостана». Об этом объявил Радий Хабиров. Участники специальной военной операции пройдут конкурсный отбор, а после их ждет обучение с наставниками из госструктур. В последующем они могут быть трудоустроены в правительстве, ведомствах и муниципалитетах. Проект станет региональным аналогом федерального «Время героев». К слову, ветераны спецоперации уже успешно находят себя на гражданке, и военный опыт помогает им в новых профессиях.
Спасатель Тимур Акчурин прекрасно знает, где поклонники зимней рыбалки чаще всего ловят рыбу. И регулярно выезжает, чтобы убедиться: лед крепок, а сами рыбаки знают правила безопасности. Строгого начальника спасательной службы в Кушнаренковском районе знают все. Тимур – ветеран специальной военной операции. Сражался на фронте в рядах отряда БАРС. По истечении контракта вернулся на родину. И ему предложили возглавить службу в родном муниципалитете. В работе пригождается и военный опыт, и наставления отца – инспектора рыбоохраны.
С Тимуром Акчуриным во время рабочей поездки встречался и глава республики. Радий Хабиров не раз отмечал: всем участникам СВО должны предоставить необходимые условия для успешной реализации.
Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артемовска и награжден медалью «За отвагу». После увольнения со службы ветерана спецоперации пригласили работать в администрацию Чекмагушевского района. Теперь Руслан – начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
Новые профессии осваивают и родители бойцов. Более 30 жителей республики проходят обучение по федеральному проекту «Своя сила». Участниками курсов психологии стали матери и отцы погибших воинов. Чтобы помочь и себе, и другим.
С особым вниманием относятся к бойцам на передовой. На днях в Уфе строительная компания подготовила к отправке на фронт машину повышенной проходимости. УАЗ дополнительно укрепили бронелистами. В автомобиль загрузили генераторы и бензопилы. На передовую ее доставят бойцы полка «Башкортостан», которые возвращаются на службу после краткосрочного отпуска.
Прибытие гумпомощи для солдат – как настоящий праздник. Вот так, под национальные песни бойцы разгружали фуры, которые прибыли из Аскинского района. Обоз собирали местные жители и предприниматели, а до бойцов груз сопровождало руководство муниципалитета. В составе груза – доски, автомобиль УАЗ, маскировочные сети, окопные свечи, а также продукты: сладкий баурсак, мясо и много питьевой воды.
Посылки с передовой отправляют и бойцы. Для музеев. Так, волонтеры и члены «Боевого братства» Венер Якупов и Алексей Рябоконь привезли в Уфу хвостовик ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук». Враг атаковал российский вертолет, но промахнулся. Фрагмент снаряда весом в несколько десятков килограммов упал на позиции наших солдат. Его было решено передать в Республиканский музей Боевой Славы. В скором времени трофей оформят, и он займет свое место в экспозиции, посвященной специальной военной операции.