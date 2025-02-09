Гумпомощь и трудоустройство: как Башкирия поддерживает бойцов СВО

В феврале в республике стартует проект «Герои Башкортостана». Об этом объявил Радий Хабиров. Участники специальной военной операции пройдут конкурсный отбор, а после их ждет обучение с наставниками из госструктур. В последующем они могут быть трудоустроены в правительстве, ведомствах и муниципалитетах. Проект станет региональным аналогом федерального «Время героев». К слову, ветераны спецоперации уже успешно находят себя на гражданке, и военный опыт помогает им в новых профессиях.

Спасатель Тимур Акчурин прекрасно знает, где поклонники зимней рыбалки чаще всего ловят рыбу. И регулярно выезжает, чтобы убедиться: лед крепок, а сами рыбаки знают правила безопасности. Строгого начальника спасательной службы в Кушнаренковском районе знают все. Тимур – ветеран специальной военной операции. Сражался на фронте в рядах отряда БАРС. По истечении контракта вернулся на родину. И ему предложили возглавить службу в родном муниципалитете. В работе пригождается и военный опыт, и наставления отца – инспектора рыбоохраны.

Всегда оставаться человеком, относиться ко всем доброжелательно и помогать всегда взаимовыручкой. И вот эти главные слова его мне и помогли выжить на СВО. Тимур Акчурин, начальник спасательной службы администрации Кушнаренковского района, ветеран СВО

С Тимуром Акчуриным во время рабочей поездки встречался и глава республики. Радий Хабиров не раз отмечал: всем участникам СВО должны предоставить необходимые условия для успешной реализации.

Руслан Латыпов участвовал в освобождении Артемовска и награжден медалью «За отвагу». После увольнения со службы ветерана спецоперации пригласили работать в администрацию Чекмагушевского района. Теперь Руслан – начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

В детстве, классе в третьем еще, у нас был урок мужества и нам рассказывали про Афганскую войну. И я сидел и слушал. У кого-то брат там служил, у кого-то брат ранен, у кого-то брат погиб. Я думал: вот вырасту и тоже буду защищать Родину. И тут начинается специальная военная операция, и я понимаю: мое время пришло. Руслан Латыпов, начальник отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Чекмагушевского района, ветеран СВО

Новые профессии осваивают и родители бойцов. Более 30 жителей республики проходят обучение по федеральному проекту «Своя сила». Участниками курсов психологии стали матери и отцы погибших воинов. Чтобы помочь и себе, и другим.

Проект «Своя сила» объединил нас в общую большую семью. На данный момент обучаемся пять месяцев. Чтобы выходить из любого положения. Не только выходить, но и применить знания в общении, психологии, изучении души, ведь каждый по-своему понимает. Айсар Ильгамов, отец героя России Тамерлана Ильгамова

И мы в этот федеральный проект подключились при поддержке Каринэ Владимировны Хабировой. По итогам образовательного проекта наши участники получают соответствующие дипломы. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан

С особым вниманием относятся к бойцам на передовой. На днях в Уфе строительная компания подготовила к отправке на фронт машину повышенной проходимости. УАЗ дополнительно укрепили бронелистами. В автомобиль загрузили генераторы и бензопилы. На передовую ее доставят бойцы полка «Башкортостан», которые возвращаются на службу после краткосрочного отпуска.

Прибытие гумпомощи для солдат – как настоящий праздник. Вот так, под национальные песни бойцы разгружали фуры, которые прибыли из Аскинского района. Обоз собирали местные жители и предприниматели, а до бойцов груз сопровождало руководство муниципалитета. В составе груза – доски, автомобиль УАЗ, маскировочные сети, окопные свечи, а также продукты: сладкий баурсак, мясо и много питьевой воды.