«Мы вместе. Спорт»: в Башкирии проходит зимняя Спартакиада спорта глухих

Башкортостан принял I Всероссийскую зимнюю Спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Накануне в уфимском Дворце борьбы был дан официальный старт соревнованиям. Всего участие в турнире принимают более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Предварительные состязания уже проходят в шахматах, кёрлинге, лыжных гонках и в футзале.
Представление официального символа соревнований – флага Зимней спартакиады спорта глухих «Мы вместе. Спорт» – как точка отсчета. На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграют 38 комплектов медалей.
В самом центре Уфы, на площади Гостиного двора, развернулась фан-зона для спортсменов, болельщиков и гостей республики. На открытии фан-зоны состоялся вечер знакомств. Спортсмены из разных регионов страны пообщались и обсудили предстоящие старты.
Более 800 атлетов поборются за медали семи дисциплинах. Это сноуборд, шахматы, мини-футбол, хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Соревнования будут проходить в Уфе, Ишимбае, а также на территории Абзелиловского района.
Соревнования по некоторым видам спорта уже стартовали. Так, в Башкирском аграрном университете начался турнир по футзалу. Участие в нем принимают семь лучших мужских и четыре женских коллектива страны. Башкирских команд в турнире нет, но за женскую сборную Ульяновской области выступают три девушки из нашей республики.
Честь Башкортостана защищают более 30 спортсменов. В шахматах сразу восемь представителей региона. Турнир проходит в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. В первый день состязаний прошли соревнования по блицу. Участие в них приняли представители 10 регионов страны. Стартовали командные соревнования с участием 6 мужских и 6 женских коллективов. Продлялся они до 15 февраля.
Многократный чемпион России по шахматам и капитан команды Линат Шаяхметов выступает вместе со своим отцом Ильдаром Шарифьяновичем. В детском саду 5-летний Линат нашел книгу с картинками шахматных фигур и заинтересовался этим видом спорта. Тогда-то отец, к тому времени чемпион республики по шахматам среди спортсменов с нарушением слуха, и стал первым тренером для своего сына – будущего трехкратного чемпиона России.
Соревнования по керлингу проходят в Ишимбае. Здесь выступают спортсмены из 9 регионов страны. Сначала на арене состоялась официальная тренировка и опробывание льда. Затем к предварительным состязаниям приступили смешанные команды. Республику в этом спорте представляет команда из Уфы. Тренировались башкирские керлингисты в центре шорт-трека имени Елистратова по несколько часов четыре раза в неделю.
Рустем Ахметов из Уфы пробовал заниматься многими видами спорта. В 2017 году стал чемпионом Сурдлимпийских летних игр по дзюдо в Турции, в финале победив соперника из Ирана. Теперь Рустем решил бросить себе новый вызов. На I Всероссийской зимней Спартакиаде по зимним дисциплинам он принимает участие в соревнованиях по керлингу.
Соревнования продлятся до 16 февраля.