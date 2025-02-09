«Мы вместе. Спорт»: в Башкирии проходит зимняя Спартакиада спорта глухих

Здесь, в Уфе, очень хорошо. Спартакиада по шахматам проходит впервые. Республика нас очень хорошо приняла. Условия для нашего вида спорта отличные.

Павел Парфенов, двукратный чемпион мира по шахматам (спорт глухих), тренер команды Москвы по шахматам