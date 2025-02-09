«Мы вместе. Спорт»: в Башкирии проходит зимняя Спартакиада спорта глухих

Башкортостан принял I Всероссийскую зимнюю Спартакиаду спорта глухих «Мы вместе. Спорт». Накануне в уфимском Дворце борьбы был дан официальный старт соревнованиям. Всего участие в турнире принимают более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Предварительные состязания уже проходят в шахматах, кёрлинге, лыжных гонках и в футзале.

Представление официального символа соревнований – флага Зимней спартакиады спорта глухих «Мы вместе. Спорт» – как точка отсчета. На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграют 38 комплектов медалей.

В самом центре Уфы, на площади Гостиного двора, развернулась фан-зона для спортсменов, болельщиков и гостей республики. На открытии фан-зоны состоялся вечер знакомств. Спортсмены из разных регионов страны пообщались и обсудили предстоящие старты.

Более 800 атлетов поборются за медали семи дисциплинах. Это сноуборд, шахматы, мини-футбол, хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Соревнования будут проходить в Уфе, Ишимбае, а также на территории Абзелиловского района.

Город Уфа имеет все ресурсы, спортивные объекты, на которых можно проводить на высоком уровне мероприятия. У нас хорошие отношения с главой республики Радием Фаритовичем Хабировым, с правительством Республики Башкортостан.

Дмитрий Ребров, президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих

Соревнования по некоторым видам спорта уже стартовали. Так, в Башкирском аграрном университете начался турнир по футзалу. Участие в нем принимают семь лучших мужских и четыре женских коллектива страны. Башкирских команд в турнире нет, но за женскую сборную Ульяновской области выступают три девушки из нашей республики.

Здесь собрались сильнейшие команды по итогам чемпионата России – это семерка сильнейших. Все игры будут в борьбе, в накале. Что и доказывают первые матчи.

Вячеслав Гутько, главный тренер сборных России и Воронежской области по футзалу (спорту глухих)
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Честь Башкортостана защищают более 30 спортсменов. В шахматах сразу восемь представителей региона. Турнир проходит в центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. В первый день состязаний прошли соревнования по блицу. Участие в них приняли представители 10 регионов страны. Стартовали командные соревнования с участием 6 мужских и 6 женских коллективов. Продлялся они до 15 февраля.

Здесь, в Уфе, очень хорошо. Спартакиада по шахматам проходит впервые. Республика нас очень хорошо приняла. Условия для нашего вида спорта отличные.

Павел Парфенов, двукратный чемпион мира по шахматам (спорт глухих), тренер команды Москвы по шахматам

Многократный чемпион России по шахматам и капитан команды Линат Шаяхметов выступает вместе со своим отцом Ильдаром Шарифьяновичем. В детском саду 5-летний Линат нашел книгу с картинками шахматных фигур и заинтересовался этим видом спорта. Тогда-то отец, к тому времени чемпион республики по шахматам среди спортсменов с нарушением слуха, и стал первым тренером для своего сына – будущего трехкратного чемпиона России.

Неважно, с каким результатом мы выступим, главное, что я буду рядом с отцом. Я безумно рад этому. Когда мы вместе в команде, я чувствую поддержку, становлюсь еще сильнее.

Линат Шаяхметов, член сборной Республики Башкортостан по шахматам (спорт глухих), участник спартакиады «Мы вместе. Спорт»

Сам я увлекся шахматами в 12 лет. Этой игре меня научил друг. После победы на чемпионате республики решил попробовать тренировать ребят. Позже подключил к занятиям и сына. Он быстро стал показывать высокие результаты, практически не проигрывал, и мы поняли, что это его спорт.

Ильдар Шаяхметов, участник спартакиады «Мы вместе. Спорт», тренер по шахматам (спорт глухих)

Соревнования по керлингу проходят в Ишимбае. Здесь выступают спортсмены из 9 регионов страны. Сначала на арене состоялась официальная тренировка и опробывание льда. Затем к предварительным состязаниям приступили смешанные команды. Республику в этом спорте представляет команда из Уфы. Тренировались башкирские керлингисты в центре шорт-трека имени Елистратова по несколько часов четыре раза в неделю.

Рустем Ахметов из Уфы пробовал заниматься многими видами спорта. В 2017 году стал чемпионом Сурдлимпийских летних игр по дзюдо в Турции, в финале победив соперника из Ирана. Теперь Рустем решил бросить себе новый вызов. На I Всероссийской зимней Спартакиаде по зимним дисциплинам он принимает участие в соревнованиях по керлингу.

Соревнования продлятся до 16 февраля.

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