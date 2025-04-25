В Уфе стартовал проект «Спорт доступен каждому»

В Уфе состоялась торжественная передача спортивного инвентаря в городскую коррекционную школу-интернат №28 для слепых и слабовидящих. Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта «Спорт доступен каждому». В прошлом году Фонд «Молодость нации» стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

Суть проекта заключается в том, чтобы увлечь воспитанников коррекционных школ республики в возрасте до 17 лет занятиями физкультурой. И именно приобретение необходимого для занятий инвентаря станет первым шагом в реализации программы.