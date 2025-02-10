В Уфе состоялся Первый форум отельеров

Он собрал более 200 представителей гостиничного бизнеса, туроператоров и экспертов. Участники форума обсудили актуальные тренды, ключевые вопросы гостиничного сектора и перспективы его развития. Подсчёт туристов за прошлый год ещё идёт, но уже известно, что есть рост количества гостей, особенно в столице республики.