В Уфе состоялся Первый форум отельеров

Он собрал более 200 представителей гостиничного бизнеса, туроператоров и экспертов. Участники форума обсудили актуальные тренды, ключевые вопросы гостиничного сектора и перспективы его развития. Подсчёт туристов за прошлый год ещё идёт, но уже известно, что есть рост количества гостей, особенно в столице республики.
В соответствии с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», к 2030 году доля туристического сектора в валовом внутреннем продукте страны должна составить 5%.
Для участников форума были организованы панельные дискуссии, мастер-классы и выступления ведущих экспертов отрасли. Спикеры рассказали о современных технологиях в гостиничном бизнесе, методах управления персоналом и стратегиях привлечения туристов. Участники также обсудили изменения законодательства в сфере туризма.