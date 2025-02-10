Боец СВО из Башкирии: «Мы должны быть вместе»

Участник специальной военной операции из Чишминского района с позывным «Мага» награжден медалью Жукова.
В первый же день начала частичной мобилизации он добровольно обратился в военкомат и ушел на службу в конце сентября 2022 года. «Мага» выбрал одну из самых секретных военных специальностей, что свидетельствует о его преданности делу и готовности выполнять задачи любой сложности.
На шевроне бойца изображены три флага, символизирующие глубокую связь героя с исторической Родиной и братскими народами: флаг России, флаг Башкортостана и флаг Азербайджана. «Мага» отметил, что Родина для него — это не только Россия, но и все 15 республик, входившие в состав СССР.
Отвага и преданность военнослужащего стали источником вдохновения и для его земляков.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Родник плюс».