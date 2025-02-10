В Сибае проводят модернизацию социальных объектов

В Сибае за счет средств, выделенных Уральской горно-металлургической компанией, активно модернизируются социальные объекты. После ликвидации очагов тления руды в карьере организация оказала финансовую помощь городу в размере 200 миллионов рублей. На эти деньги ремонтируются поликлиники, подростковые клубы, строятся котельные, организуются поездки детей на черноморское побережье.
После того, как водитель ледового комбайна восстановит поверхность и выровняет её, на арену вновь вернутся юные хоккеисты, чтобы тренироваться к следующим играм. Тем более добираться в другие города на турниры стало намного удобней. У ледового дворца «Ирандык» появился свой комфортабельный автобус.
До неузнаваемости изменилась и детская поликлиника. Капитально отремонтировали первый и второй этаж здания. Возвели новые входные группы, преобразилась регистратура и не только.
А это новая модульная газовая котельная мощностью пять мегаватт. Она обеспечивает теплом два объекта – филармонию и каток.
Причем есть планы по подключению к котельной и других объектов.
Все перечисленные объекты и меры поддержки в Сибае были осуществлены и за счет Уральской горно-металлургической компании. После ликвидации очагов тления руды в карьере организация оказала финансовую помощь городу в размере 200 миллионов рублей. Эти средства также использовали и для поездок 500 детей в Крым шесть лет назад.
Огромное внимание Зауралью уделяет лично и Глава Башкортостана. Накануне Радий Хабиров посетил Сибай, где открылся первый в России кадровый центр «Работа России». При этом спектр задач по городу и соседним муниципалитетам довольно обширен.
Сибай – один из ведущих городов республики. Помимо градообразующего предприятия, в населенном пункте расположен филиал крупнейшего вуза региона. Эксперты отмечают там серьезный кадровый потенциал, ведь экономика строится прежде всего за счет квалифицированных специалистов.
И для устойчивого развития территории важно развивать три сферы: социальную, экологическую и экономическую. Ежегодно в неофициальной столице башкирского Зауралья собираются гости из разных уголков России и зарубежных стран на инвестиционный форум для привлечения новых игроков и создания ими предприятий. Важен как никогда и вопрос появления альтернативных транспортных потоков. К примеру, таких, как железная дорога Сибай – Подольск – Новорудная.