В Сибае проводят модернизацию социальных объектов

В Сибае за счет средств, выделенных Уральской горно-металлургической компанией, активно модернизируются социальные объекты. После ликвидации очагов тления руды в карьере организация оказала финансовую помощь городу в размере 200 миллионов рублей. На эти деньги ремонтируются поликлиники, подростковые клубы, строятся котельные, организуются поездки детей на черноморское побережье.

После того, как водитель ледового комбайна восстановит поверхность и выровняет её, на арену вновь вернутся юные хоккеисты, чтобы тренироваться к следующим играм. Тем более добираться в другие города на турниры стало намного удобней. У ледового дворца «Ирандык» появился свой комфортабельный автобус.

Необходимо, чтобы было куда разместить оборудование, инвентарь для хоккеистов – это большие баулы, для шорт-трека, это весь инвентарь нужно везти с собой, и поэтому такой автобус был очень необходим. И сейчас выезды намного комфортабельнее. Линара Крымгужина, сотрудник ледового дворца «Ирандык»

До неузнаваемости изменилась и детская поликлиника. Капитально отремонтировали первый и второй этаж здания. Возвели новые входные группы, преобразилась регистратура и не только.

Построены новые помещения, такие как лаборатория – детская отдельно. Кабинеты для логопеда, социального работника, кабинеты психолога, кабинеты для узких специалистов с заменой потолочного напольного и настенного покрытия. Фирюза Акбулатова, заместитель главного врача по педиатрической работе Сибайской центральной городской клинической больницы

А это новая модульная газовая котельная мощностью пять мегаватт. Она обеспечивает теплом два объекта – филармонию и каток.

Здесь всё автоматизировано, компьютеризировано. Все аварии, всё, что происходит здесь, приходит по смс-сообщениям ко мне на телефон. Работает безотказно, всё работает отлично. Фанзиль Муртайляков, оператор котельной

Причем есть планы по подключению к котельной и других объектов.

Это здание бывшей гостиницы, которую планируется назвать как «Фабрика будущего». Марс Мусин, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта и связи администрации г. Сибая

Все перечисленные объекты и меры поддержки в Сибае были осуществлены и за счет Уральской горно-металлургической компании. После ликвидации очагов тления руды в карьере организация оказала финансовую помощь городу в размере 200 миллионов рублей. Эти средства также использовали и для поездок 500 детей в Крым шесть лет назад.

Получили полный комплекс медицинских услуг. Это и обследование, и ингаляции, лечебная физкультура, плавание в бассейне, а также усиленное пятиразовое питание. Мы были в санатории две недели, это удивительное время, мы посетили Севастополь и Ялту. Гюзель Ишемгулова, заместитель главы администрации г. Сибая

Огромное внимание Зауралью уделяет лично и Глава Башкортостана. Накануне Радий Хабиров посетил Сибай, где открылся первый в России кадровый центр «Работа России». При этом спектр задач по городу и соседним муниципалитетам довольно обширен.

В своё время, считаю, было определённое недофинансирование этой территории, особенно в части дорожной сети. И в последние годы мы начали вкладывать в муниципалитет существенные средства. Практически весь район исколесил на автомобиле. Дорога Сибай – Акъяр справедливо вызывает нарекания, в следующем году мы подавляющий объём её сделаем. А в целом мы видим, что и городская среда улучшается: ремонтируются парки, дворы, тротуары. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сибай – один из ведущих городов республики. Помимо градообразующего предприятия, в населенном пункте расположен филиал крупнейшего вуза региона. Эксперты отмечают там серьезный кадровый потенциал, ведь экономика строится прежде всего за счет квалифицированных специалистов.

Очевидно, что районы и регионы башкирского Зауралья, безусловно, требуют наращивания экономического потенциала в виде создания новых предприятий и привлечения новых серьезных инвестиций в экономику этих регионов. Рустем Ахунов, главный научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики центрального аппарата УФИЦ Российской академии наук