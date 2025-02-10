В Башкирии супруги расширяют экобазу благодаря господдержке

Рекордные 3 миллиарда 700 миллионов рублей выделили в Башкортостане на развитие туристического нацпроекта в текущем году. Предусмотрены льготы предпринимателям для открытия бизнеса, земельные субсидии. 60% проектов появилось за последние два года. Так, в Туймазинском районе благодаря государственной поддержке семья смогла вдвое расширить свой бизнес. На экобазе на берегу озера Кандрыкуль появились новые гостевые дома. Планируют привлечь финансирование для строительства еще четырех.

С этого дома для семьи Ахмадеевых началась новая глава в жизни. Айгуль с мужем приобрели базу отдыха семь лет назад, тогда здесь были только старые вагончики. Когда дела пошли в гору, стало понятно: надо расширяться.

Одновременно в новых зданиях могут проживать 12 человек. Удачное расположение подходит для отдыха как детей, так и взрослых: в двух шагах озеро Кандрыкуль, рядом горнолыжный комплекс.

Тенденции туризма меняются с каждым годом. Сейчас красота отдыха так же важна, как и его комфорт. Республиканский грант помог Ахмадеевым оформить дома в стиле скандинавских курортов.

Богатая природа Башкортостана привлекает в республику все больше туристов. А благодаря государственной поддержке в этой сфере появляются новые проекты. 60% из них реализованы за последние два года.

На развитие туризма в этом году мы получили единую субсидию в размере 267,4 млн рублей, это на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Республика Башкортостан вошла в пятерку субъектов России по сумме полученных по нацпроекту федеральных средств. Они будут использованы на обустройство кемпингов, пляжей и туркода города. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан