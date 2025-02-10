В Башкирии супруги расширяют экобазу благодаря господдержке

Рекордные 3 миллиарда 700 миллионов рублей выделили в Башкортостане на развитие туристического нацпроекта в текущем году. Предусмотрены льготы предпринимателям для открытия бизнеса, земельные субсидии. 60% проектов появилось за последние два года. Так, в Туймазинском районе благодаря государственной поддержке семья смогла вдвое расширить свой бизнес. На экобазе на берегу озера Кандрыкуль появились новые гостевые дома. Планируют привлечь финансирование для строительства еще четырех.
С этого дома для семьи Ахмадеевых началась новая глава в жизни. Айгуль с мужем приобрели базу отдыха семь лет назад, тогда здесь были только старые вагончики. Когда дела пошли в гору, стало понятно: надо расширяться.
Одновременно в новых зданиях могут проживать 12 человек. Удачное расположение подходит для отдыха как детей, так и взрослых: в двух шагах озеро Кандрыкуль, рядом горнолыжный комплекс.
Тенденции туризма меняются с каждым годом. Сейчас красота отдыха так же важна, как и его комфорт. Республиканский грант помог Ахмадеевым оформить дома в стиле скандинавских курортов.
Богатая природа Башкортостана привлекает в республику все больше туристов. А благодаря государственной поддержке в этой сфере появляются новые проекты. 60% из них реализованы за последние два года.
Для развития своего дела Ахмадеевы планируют и дальше привлекать государственную поддержку. Супруги хотят построить еще четыре гостевых домика, уже подали заявку на конкурс. Расширение бизнеса необходимо: номера бронируют за несколько месяцев. А благодаря комфорту отдыха гости возвращаются на экобазу снова и снова.