На портале «Госуслуг» появилась новая функция для автовладельцев

На портале «Госуслуг» появилась функция анонимной связи с владельцем автомобиля. Она позволит сообщать водителю о сработавшей сигнализации, эвакуации машины или ДТП. Также владельцев авто будут уведомлять о том, что его машина блокирует проезд или стоит с открытым окном.
Для отправки уведомления владельцу, необходимо в разделе «Услуги» выбрать «Транспорт и права», «Сообщение о проблеме», а затем ввести госномер автомобиля. Если владелец найден, сообщение отправится автоматически. Система даст ответ в течение 10 минут.