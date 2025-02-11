На портале «Госуслуг» появилась новая функция для автовладельцев

На портале «Госуслуг» появилась функция анонимной связи с владельцем автомобиля. Она позволит сообщать водителю о сработавшей сигнализации, эвакуации машины или ДТП. Также владельцев авто будут уведомлять о том, что его машина блокирует проезд или стоит с открытым окном.