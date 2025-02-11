В Башкирии рыбак поймал щуку весом 15 кг

В Аскинском районе произошло событие, о котором мечтает любой заядлый рыбак. Житель села Любимовка сумел выловить из расположенного вблизи деревни Авадай реки впечатляющую по размерам щуку, вес которой составил 15,5 кг.

Рыбаку пришлось бороться с рыбой полтора часа. К счастью, качественная японская леска помогла ему, а погода сделала рыбу менее активной. Улов оказался впечатляющим, и Виктор поделился им с родными, оставив на память фотографию.