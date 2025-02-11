Эксперт рассказал о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Сотрудничество между Беларусью и Башкирией является одним из самых важных направлений на сегодняшний день. Радий Хабиров на оперативном совещании подвел итоги работы делегации республики в Беларуси. Самое главное — реализация достигнутых договорённостей. В том числе создание совместного предприятия по электротранспорту в экономической зоне «Алга» в Уфе, запуск завода «Амкодор».
Башкортостан и Беларусь дружат в разных отраслях: в машиностроении, энергетике, нефтехимии, легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и культуре. Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, доля импорта — 53%. По итогам рабочей поездки составлена новая дорожная карта, она включает 74 пункта по 8-ми направлениям. Это дальнейшая промышленная кооперация, создание башкирско-белорусского кластера, сотрудничество в сфере культуры, туризма, спорта.