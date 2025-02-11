Эксперт рассказал о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Сотрудничество между Беларусью и Башкирией является одним из самых важных направлений на сегодняшний день. Радий Хабиров на оперативном совещании подвел итоги работы делегации республики в Беларуси. Самое главное — реализация достигнутых договорённостей. В том числе создание совместного предприятия по электротранспорту в экономической зоне «Алга» в Уфе, запуск завода «Амкодор».