Эксперт рассказал о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Сотрудничество между Беларусью и Башкирией является одним из самых важных направлений на сегодняшний день. Радий Хабиров на оперативном совещании подвел итоги работы делегации республики в Беларуси. Самое главное — реализация достигнутых договорённостей. В том числе создание совместного предприятия по электротранспорту в экономической зоне «Алга» в Уфе, запуск завода «Амкодор».

Самое главное, что я прошу, чтобы реализовалась дорожная карта и чтобы мы шли вперед.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан и Беларусь дружат в разных отраслях: в машиностроении, энергетике, нефтехимии, легкой промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и культуре. Доля экспорта с Республикой Беларусь в общем объеме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, доля импорта — 53%. По итогам рабочей поездки составлена новая дорожная карта, она включает 74 пункта по 8-ми направлениям. Это дальнейшая промышленная кооперация, создание башкирско-белорусского кластера, сотрудничество в сфере культуры, туризма, спорта.

В части пищевой промышленности и торговли республика активно импортирует из Беларуси молочную и мясную продукцию. Белорусские товары можно найти почти на всех полках нашего региона. В рамках туризма активно развивается башкирско-белорусское долголетие, в которой более 3000 ветеранов посетили республику Беларусь.

Азамат Барлыбаев, доцент кафедры Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук
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