«Дорожная карта оказалась чрезвычайно удачной»: эксперт о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Сотрудничество Башкортостана и Беларуси способствует развитию рынка и увеличению доходов бюджета, считают эксперты. На оперативном совещании Радий Хабиров подвёл итоги работы делегации республики в Беларуси. Он отметил, что самое важное — это реализация достигнутых договорённостей. В частности, создание совместного предприятия по производству электротранспорта в экономической зоне «Алга» в Уфе и запуск завода «Амкодор».
Башкортостан и Беларусь активно сотрудничают в различных отраслях, таких как машиностроение, энергетика, нефтехимия, лёгкая промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и культура. Доля экспорта в Республику Беларусь в общем объёме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, а доля импорта — 53%.
По итогам рабочей поездки была составлена новая дорожная карта, которая включает 74 пункта по восьми направлениям. Она предусматривает дальнейшее развитие промышленной кооперации, создание башкирско-белорусского кластера, а также сотрудничество в сфере культуры, туризма и спорта.