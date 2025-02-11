«Дорожная карта оказалась чрезвычайно удачной»: эксперт о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Дорожная карта с «Амкадором» оказалась чрезвычайно удачной. У нас большой спрос на масло и сыр. Далее стоит вопрос развития взаимоотношения с Минским автозаводом, то есть нам надо больше техники. Всё это высоко развивает наш рынок.

Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ