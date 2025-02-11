«Дорожная карта оказалась чрезвычайно удачной»: эксперт о сотрудничестве Башкирии и Беларуси

Сотрудничество Башкортостана и Беларуси способствует развитию рынка и увеличению доходов бюджета, считают эксперты. На оперативном совещании Радий Хабиров подвёл итоги работы делегации республики в Беларуси. Он отметил, что самое важное — это реализация достигнутых договорённостей. В частности, создание совместного предприятия по производству электротранспорта в экономической зоне «Алга» в Уфе и запуск завода «Амкодор».

Башкортостан и Беларусь активно сотрудничают в различных отраслях, таких как машиностроение, энергетика, нефтехимия, лёгкая промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и культура. Доля экспорта в Республику Беларусь в общем объёме внешнеторгового оборота составляет почти 47%, а доля импорта — 53%.

По итогам рабочей поездки была составлена новая дорожная карта, которая включает 74 пункта по восьми направлениям. Она предусматривает дальнейшее развитие промышленной кооперации, создание башкирско-белорусского кластера, а также сотрудничество в сфере культуры, туризма и спорта.

Дорожная карта с «Амкадором» оказалась чрезвычайно удачной. У нас большой спрос на масло и сыр. Далее стоит вопрос развития взаимоотношения с Минским автозаводом, то есть нам надо больше техники. Всё это высоко развивает наш рынок.

Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ
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