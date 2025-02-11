Устранение цифрового неравенства и газификация: итоги оперативки с Радием Хабировым

В этом году в 86 населённых пунктах появится высокоскоростной интернет. Это населенные пункты, которые были отобраны голосованием. На еженедельном заседании правительства обсудили развитие инфраструктуры связи в регионе.

В 2022 году в проект «Устранение цифрового неравенства» попали почти 1300 сел и деревень республики. Каждый год по населенным пунктам, вошедшим в этот список, проводится голосование жителей. Они и определяют приоритетные точки, в которых появится связь и интернет.

Больше территорий становится не только с доступом к интернету, но и с зарядными станциями для электромобилей. Из 70 быстрых точек чуть больше половины работают в Уфе. Важно, что максимальное расстояние между двумя станциями не больше 90 километров, поэтому владельцы электромашин могут совершать поездки в регионе, не переживая.

Спасибо за работу. Мы видим, что количество электротранспорта год от года увеличивается. Поэтому нам нужно постоянно увеличивать количество ЭЗС. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обсудили на оперативном совещании и еще один важный ресурс — голубое топливо. В республике продолжает работать программа по выдаче сертификатов льготным категориям: участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, многодетные. Сумма в размере ста тысяч будет использована как оплата за подключение газа и оборудование. На совещании также говорили о проведении голубого топлива в дома, расположенные в садовых товариществах.

У нас 15 тыс. домовладений в СНТ — потенциал. Пока мы ведем около тысячи, есть потенциал, надо работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан