Устранение цифрового неравенства и газификация: итоги оперативки с Радием Хабировым

В этом году в 86 населённых пунктах появится высокоскоростной интернет. Это населенные пункты, которые были отобраны голосованием. На еженедельном заседании правительства обсудили развитие инфраструктуры связи в регионе.
В 2022 году в проект «Устранение цифрового неравенства» попали почти 1300 сел и деревень республики. Каждый год по населенным пунктам, вошедшим в этот список, проводится голосование жителей. Они и определяют приоритетные точки, в которых появится связь и интернет.
Больше территорий становится не только с доступом к интернету, но и с зарядными станциями для электромобилей. Из 70 быстрых точек чуть больше половины работают в Уфе. Важно, что максимальное расстояние между двумя станциями не больше 90 километров, поэтому владельцы электромашин могут совершать поездки в регионе, не переживая.
Обсудили на оперативном совещании и еще один важный ресурс — голубое топливо. В республике продолжает работать программа по выдаче сертификатов льготным категориям: участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, многодетные. Сумма в размере ста тысяч будет использована как оплата за подключение газа и оборудование. На совещании также говорили о проведении голубого топлива в дома, расположенные в садовых товариществах.
Прошлый год в России прошел под эгидой семьи. На совещании подвели его итоги в республике. Одним из главных приоритетов была и остается поддержка семей с детьми, особенно многодетных. В 2024 году появились новые меры поддержки, так одна из них касается сирот — теперь они получают из бюджета карманные деньги.