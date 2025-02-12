В Уфе отмечают 95-летие башкирского филологического образования

На торжественном мероприятии собрались ученые, передовики образования, деятели науки и люди, которые добились профессиональных высот в гуманитарном направлении. Они в разные годы окончили знаменитый факультет и сегодня сами преподают, трудятся в печати, пишут книги и научные работы. И.о. руководителя администрации Главы Башкортостана Азат Бадранов поздравил сотрудников факультета и выпускников, а также вручил госнаграды отличившимся в труде.

Сейчас поддержка башкирского языка стала одним из ключевых приоритетов республики наряду с развитием экономики и социальной сферы. За несколько лет проведена большая работа, в том числе по линии Фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Появились новые методики преподавания. Один из успешных проектов – диктант по башкирскому языку, который уже стал международным. Ежегодно выделяют гранты на сохранение и развитие языков. Создаются полилингвальные гимназии. IT-специалисты Башкортостана разработали первую умную колонку на башкирском языке «Һомай», мобильные приложения.