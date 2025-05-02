Ветеран труда из Башкирии отметила 95-летие

Двойной праздник отметила ветеран труда, труженица тыла, ребенок войны и долгожитель Адиба Латыпова. Накануне, в Праздник Весны и Труда, ей исполнилось 95 лет. Юбилей ветеран встретила в окружении близких. С днем рождения уфимку поздравил и глава администрации Октябрьского района города, принеся с собой поздравления от главы республики и президента России.
Бережно перебирая фотографии, Адиба Латыпова словно перелистывает страницы жизни. За 95 лет в ней, как и в романе Льва Толстого, были и война, и мир. Великая Отечественная началась, когда ей было 11. Семьяи жила в Илишевском районе. На фронт ушли трое братьев, а сама юная Адиба стала трудиться в тылу, работая в колхозе на уборке полей.
Связанные вещи, носочки и платки всей деревней посылали на фронт. А когда война закончилась, Адиба Латыпова вышла замуж, стала заведующей детским садом, а затем управляла магазином, где и проработала до самой пенсии. А еще много лет письмами общалась с Ленинградскими друзьями и навсегда запомнила песню, которой они ее научили.
Свой 95-й день рождения, как и всегда, юбилярша встречает в кругу семьи. Она у нее большая: пятеро детей, шестеро внуков, восемь правнуков. Долгожительницу поздравили и представители администрации, подарили имениннице цветы, вручили подарки и письма от главы города, республики и президента России.
А свой секрет долгожительства Адиба Латыпова охарактеризовала лишь одним словом – дружба. Ведь именно в ней заключается мир, к которому так стремится всё человечество.