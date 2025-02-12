Боец СВО из Башкирии удостоен высокой награды России

Участника специальной военной операции из Башкирии Рауфа наградили высокими государственными наградами. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Илишевского района Ильдар Мустафин.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии удостоен высокой награды России

Рауф родом из деревни Восток Илишевского района. В октябре 2022 года в период частичной мобилизации он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, и с тех пор с честью выполняет свой долг, защищая Родину.

За смелость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач, военнослужащий удостоен медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

По словам главы администрации, эти награды служат не только признанием заслуг Рауфа, но и символом бесстрашия и стойкости всех наших солдат.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Ильдар Мустафин, Vk

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