Бойцы СВО из Башкирии подбили «Абрамс»

В ходе специальной военной операции бойцы из Зианчуринского района уничтожили американский танк «Абрамс».

Среди тех, кто стал частью этого исторического момента, оказался Рустам Т., доброволец, который отправился на службу в прошлом году. Учитывая все риски, он не мог остаться безучастным к событиям, происходящим на фронте. Его товарищи отмечают, что Рустам всегда проявлял храбрость и решимость, вдохновляя окружающих своим примером.

Подбитый танк стал не только военным трофеем, но и символом сплоченности и силы российской армии. Несмотря на трудности, бойцы из Зианчуринского района продемонстрировали высокую степень подготовки и командный дух.

Рустам и его сослуживцы уверены, что их действия — это не просто исполнение воинской обязанности, но и защита своих близких и Родины.

Теперь «Абрамс» будет служить наглядным доказательством того, что российская армия способна справиться с любыми вызовами и угрозами.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).