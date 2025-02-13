В Уфе полицейские провели рейд по неблагополучным семьям

Инспекторы по делам несовершеннолетних Калининского района в ходе профилактического мероприятия оценили жилищно-бытовые условия, узнали о состоянии детей и провели беседы с родителями.

Впервые за долгое время хозяйка квартиры встречает полицейских трезвой. Стражи порядка — частые гости в семье Власовых, жителей Инорса. Кристина, мама четверых детей, ранее злоупотребляла спиртным. В итоге попала в поле зрения инспекторов.

Сейчас в семье Власовых всё налаживается. Дети ходят в школу, мама с сестрой следят за хозяйством — готовят кушать, убираются и делают ремонт в квартире. Их успехами инспекторы остались довольны.

В семье Екатерины Репиной хоть и не злоупотребляли спиртным, но из-за антисанитарии в квартире их поставили на учёт. Девушка живёт с мамой и двумя дочками: 7-летней Алиной и 4-месячной Викторией. Ежемесячно инспекторы по делам несовершеннолетних приходят проверить, в каких условиях проживает семья. По словам инспекторов, ранее в квартире было грязно, постоянный бардак, а кушать и вовсе не готовили. Екатерина Репина пообещала исправиться и, как видно, слово держит.

Хлебниковы даже и не думали, что к ним наведаются такие гости. Семья проживает в общежитии с тремя детьми. На учёте стоят уже порядка трёх лет. Причина стандартная — родители выпивали. Сейчас же всё изменилось. Любовь Хлебникова устраивается в РЖД, у папы уже есть работа — курьер. Ближе к лету семья планирует переезжать в новый дом и там начать новую жизнь.

Таких семей, которые требуют пристального внимания полицейских, на каждом участке предостаточно. Стражи порядка регулярно проводят профилактические рейды. И совместная работа всех заинтересованных служб дает свои результаты. Сейчас в отделе по делам несовершеннолетних Калининского района состоят на учете порядка 70 неблагополучных семей.