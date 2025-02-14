В Башкирии посчитали норок, выдр и бобров

В национальном парке «Башкирия» завершили подсчет околоводных животных. Из-за неблагоприятных погодных условий, инспекторам пришлось подождать, пока выпадет снег и реки замерзнут, чтобы можно было безопасно пройти по маршрутам, сообщили в дирекции.

Специалисты, анализируя следы на снегу, смогли установить, какие животные посещали эти места. В ходе работы на 11 маршрутах были обнаружены следы трех выдр и четырех норок. Также удалось выявить 15 бобровых поселений и около 12-15 жилищ ондатры.