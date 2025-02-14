В Башкирии проходит конкурс для юных исследователей «Асыш»

Популяризировать отечественную науку. Такой целью задались создатели медиапроекта для юных исследователей «Асыш». Название с башкирского языка переводится как «открытие». По задумке организаторов телеканала «Тамыр», проект подразумевался как медиаплощадка для поддержки и развития способностей детей в области научно-исследовательской деятельности.