В Башкирии проходит конкурс для юных исследователей «Асыш»

Популяризировать отечественную науку. Такой целью задались создатели медиапроекта для юных исследователей «Асыш». Название с башкирского языка переводится как «открытие». По задумке организаторов телеканала «Тамыр», проект подразумевался как медиаплощадка для поддержки и развития способностей детей в области научно-исследовательской деятельности.
Конкурс носит имя Исмагила Тасимова. Это выдающийся башкирский рудопромышленник, стоявший у истоков создания горной школы России, основатель училища, ныне Санкт-Петербургского государственного горного института.