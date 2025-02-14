Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в домашнем матче

Заключительное зеленое дерби в нынешнем регулярном чемпионате. Сегодня «Салават» принимает дома казанский «Ак Барс». Соперники сыграют между собой шестой поединок. Пока преимущество по победам на стороне «Ак Барса» — 3:2. К этой встрече обе команды подошли после поражения.

«Юлаевцы» уступили на выезде «Куньлунь Ред Стар», а казанцы на домашнем льду не справились с «Торпедо». Матч для уфимской команды будет особенным, ведь сегодня 50-летний юбилей отмечает главный тренер «Салавата» — Виктор Козлов. Удастся ли команде порадовать своего наставника, узнаем из прямой трансляции на телеканале БСТ. Начало в 18:45.