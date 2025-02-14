В Уфе состоялось закрытие Зимней Спартакиады спорта глухих

Соревнования объединили участников из 30 регионов России. Как сообщил Радий Хабиров, в этом году Башкортостан примет еще одни масштабные соревнования. В декабре состоится первая Зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Уфимский дворец спорта заполнили яркие краски и зажигательная музыка. Большинство присутствующих ее не услышит, но почувствует. Нарушения слуха не мешают им добиваться высоких результатов. Зимняя Спартакиада спорта глухих объединила более 800 участников, которые состязались в семи дисциплинах.
Гости из 30 регионов России не только демонстрировали свое мастерство, но и знакомились с Башкортостаном. Основная часть соревнований проходит в Уфе. А вот керлинг отправился в Ишимбай, горнолыжный спорт – на берег озера Банного. Задействованы лучшие спортивные объекты республики.
Но сами соревнования еще не завершены. Завтра выявят лучших в шахматах и кёрлинге. Пока в общем зачёте лидирует Республика Коми. А среди башкирских спортсменов отличились горнолыжники – они завоевали 8 медалей.
Башкортостан далеко не впервые объединяет спортсменов с особенностями здоровья. Прошлым летом прошли Сурдлимпийские игры, где приняли участие представители 30 стран мира. А в этом году Уфа примет первую Зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. По решению Министерства спорта России соревнования пройдут в декабре 2025 года.