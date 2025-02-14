В Уфе состоялось закрытие Зимней Спартакиады спорта глухих

Соревнования объединили участников из 30 регионов России. Как сообщил Радий Хабиров, в этом году Башкортостан примет еще одни масштабные соревнования. В декабре состоится первая Зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уфимский дворец спорта заполнили яркие краски и зажигательная музыка. Большинство присутствующих ее не услышит, но почувствует. Нарушения слуха не мешают им добиваться высоких результатов. Зимняя Спартакиада спорта глухих объединила более 800 участников, которые состязались в семи дисциплинах.

Гости из 30 регионов России не только демонстрировали свое мастерство, но и знакомились с Башкортостаном. Основная часть соревнований проходит в Уфе. А вот керлинг отправился в Ишимбай, горнолыжный спорт – на берег озера Банного. Задействованы лучшие спортивные объекты республики.

Мы некоторые соревнования такого уровня раньше не могли проводить, не было достаточно объектов. Сейчас, видите, мы с каждым разом увеличиваем количество инфраструктуры спортивной. Вот дай бог, сейчас активно работаем над легкоатлетическим манежем. Это сложная задача будет, очень сложная борьба за бюджет, борьба за проект хороший, строить его сложно будет. Вот это наша задача, для меня это такой KPI я себе поставил – в ближайшие несколько лет его построить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но сами соревнования еще не завершены. Завтра выявят лучших в шахматах и кёрлинге. Пока в общем зачёте лидирует Республика Коми. А среди башкирских спортсменов отличились горнолыжники – они завоевали 8 медалей.

Башкортостан далеко не впервые объединяет спортсменов с особенностями здоровья. Прошлым летом прошли Сурдлимпийские игры, где приняли участие представители 30 стран мира. А в этом году Уфа примет первую Зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. По решению Министерства спорта России соревнования пройдут в декабре 2025 года.

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