В Уфе состоялось закрытие Зимней Спартакиады спорта глухих

Мы некоторые соревнования такого уровня раньше не могли проводить, не было достаточно объектов. Сейчас, видите, мы с каждым разом увеличиваем количество инфраструктуры спортивной. Вот дай бог, сейчас активно работаем над легкоатлетическим манежем. Это сложная задача будет, очень сложная борьба за бюджет, борьба за проект хороший, строить его сложно будет. Вот это наша задача, для меня это такой KPI я себе поставил – в ближайшие несколько лет его построить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан