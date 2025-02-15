Радий Хабиров рассказал о ветеране войны в Афганистане

Сегодня по всей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата была установлена в честь вывода Советских войск из Афганистана. Именно 15 февраля границу пересёк последний солдат. С праздником воинов-интернационалистов поздравил глава республики.

Радий Хабиров рассказал в соцсетях об уроженце Чекмагушевского района — ветеране Ринате Мухаметьянове, который служил в Афганистане водителем БТР и участвовал во всех операциях по охране дороги на перевале Саланг. В 2023 году мужчина ушел добровольцем на СВО, а после ранений вернулся домой и сейчас активно участвует в сборе и сопровождении гуманитарных грузов.