В Башкирии учитель математики отметил вековой юбилей

Вековой юбилей отметил житель Гафурийского района. Идрис Валишин — математик по призванию, параллельно работал сельским корреспондентом, писал зарисовки о тружениках-односельчанах и делал репортажи о событиях. С детства юбиляр пишет стихи и рассказы. У него есть и свои сборники сочинений.

Хотя зрение уже подводит, Идрис Сафиевич и не думает бросать читать. Пользуется карманной лупой. Дедушка недавно отметил вековой юбилей. Несмотря на свой преклонный возраст, танцевал, как в юные годы, и пел песни.

У дедушки есть и стихи, посвященные любимой жене. Впоследствии произведение стало песней. Музыку сочинил Рамиль Гимрани. Башкирский композитор сам лично приезжал поздравить его с днем рождения.

На свое 100-летие Идрис Сафиевич опубликовал стихотворение в местной газете. Аксакал известен в районе не только как поэт, но и как прозаик. В свое время дедушка отправлял рассказы собственного сочинения в республиканские издания и создавал сборники сочинений. Кроме этого, его знают как математика с жилкой журналиста. Сельский учитель вовлекал детей в мир цифр и физики и параллельно работал селькором.

А вот трое сыновей выбрали другие профессии. Младший работал в сельском хозяйстве, старшие смогли воплотить юношескую мечту отца — стали нефтяниками. Вместе с супругой Идрис Валишин прожил 71 год. И, как он признается, душа в душу.