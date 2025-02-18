В Башкирии ветеран ВОВ из Белорецка отметил 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Белорецка отметил 100-летний юбилей. Иван Фадеев родился в 1924 году в селе Тирлян. Несмотря на возраст, помнит всё: и детство, и юность, и страшные годы войны. Наша съёмочная группа пообщалась с ветераном.

Несмотря на солидный возраст, Иван Фадеев хорошо помнит события своей жизни. В 1942 году, 18-летним парнем, его призвали на службу. Иван Павлович прошёл практически всю Европу. Участвовал в освобождении Новгородской области, Украины и Польши, дошёл до самой Германии. В 45-м году был связистом в армейской роте воздушного наблюдения, оповещения и связи.

В боях получил ранение и попал в госпиталь. После, вернувшись с фронта домой, Иван Павлович трудился токарем колесного участка в железнодорожном центре Белорецкого металлургического комбината. Работал на карусельном и колесотокарном станках. Главная награда фронтовика — это большая и дружная семья. Иван Павлович овдовел 27 лет назад. У ветерана три дочери, пять внуков, девять правнуков и двое праправнуков.