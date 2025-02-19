Ветеран из Башкирии отметит 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны из Чишминского района в этом году отметит вековой юбилей. Фронтовику Султану Хайдарову из деревни Бикеево летом исполнится 100 лет. В юношеском возрасте отправился на фронт, попал в плен к немцам, а также был признан погибшим. Но всё же ветерану удалось вернуться живым на родную землю. О воспоминаниях военных лет Султана Хайдарова – в нашем сюжете.

Султан Хаматгалеевич в свои 99 старается вспомнить годы войны, но ему это даётся с трудом. Ветеран родился в деревне Бикеево Чишминского района. Отучился 7 классов, прошёл обучение в 61-м запасном стрелковом полку в городе Чкалов и после, еще совсем юношей, отправился на фронт, на Кировоградское направление. Он участвовал в боях в качестве автоматчика.

Самое страшное событие в жизни ветерана – плен. Как рассказывает Султан Хаматгалеевич, в декабре 43-го его часть остановилась в селе Новоандреевка, где солдат поймали фашисты. Оттуда их направили в Польшу, затем – в Германию, позже погрузили в эшелон и отправили во Францию. Там началась бомбежка. Воспользовавшись моментом, Султан Хайдаров вместе с другими военнопленными сбежал. Вернуться домой он смог только в 1948 году.

Сразу после войны работал пчеловодом и заведующим молочной фермой. А в 1950 году ветеран встретил свою судьбу – Гузель Ахияртдиновну. Вместе они воспитали троих детей – двоих сыновей и дочь.

Жизнь ветерана полна счастья. Каждые выходные к нему приезжают внуки и правнуки. Он рассказывает им о своём детстве и военных годах.

В местном совете ветеранов сохранился документ «Именной список без возврата потерь личного состава 532-го стрелкового полка», в котором указан и Султан Хаматгалеевич.