Ветераны СВО из Башкирии успешно выступили на «Кубке защитников Отечества»

В кубке приняли участие более З00 ветеранов СВО. Ветераны спецоперации из Башкортостана завоевали три медали. В частности, два золота – в лыжных гонках и биатлоне – сборной республики принёс Олег Муфтахутдинов, а Артём Мухарямов стал бронзовым призером в горнолыжном спорте. Глава республики восхитился мужеством и силой духа бойцов, а также поблагодарил филиал фонда «Защитники Отечества» за системную работу с ними.