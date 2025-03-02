Глава Башкирии поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 105-летием

Сегодня, 2 марта, ветерану Великой Отечественной войны Мусайре Фатиховой исполнилось 105 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.
В 1942 году, когда Мусайре Фатиховой было всего 22 года, она оказалась под Сталинградом. Там ее назначили комсоргом артиллерийской батареи и военным корреспондентом в полковой газете «Бей врага!». Мусайра также была связисткой и наводчицей, рискуя жизнью переправлялась через Волгу под вражеским огнем, чтобы восстановить связь, дошла до Берлина.
Фото: Радий Хабиров, Vk