Глава Башкирии поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 105-летием

Сегодня, 2 марта, ветерану Великой Отечественной войны Мусайре Фатиховой исполнилось 105 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Фото №1 - Глава Башкирии поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 105-летием

В 1942 году, когда Мусайре Фатиховой было всего 22 года, она оказалась под Сталинградом. Там ее назначили комсоргом артиллерийской батареи и военным корреспондентом в полковой газете «Бей врага!». Мусайра также была связисткой и наводчицей, рискуя жизнью переправлялась через Волгу под вражеским огнем, чтобы восстановить связь, дошла до Берлина.

На её парадном костюме – много наград, среди которых орден Славы III степени, орден Отечественной войны, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». После войны Мусайра Фатихова 54 года проработала учителем русского языка и литературы. Сейчас часто читает свои стихи – многое пережито, многое помнится. Живёт она в Уфе, и её постоянно навещают ученики и преподаватели соседних школ. Мусайре Нугумановне и всем нашим уважаемым ветеранам – здоровья, мира, добра и благополучия!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Фото: Радий Хабиров, Vk

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