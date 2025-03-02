Глава Башкирии поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 105-летием

На её парадном костюме – много наград, среди которых орден Славы III степени, орден Отечественной войны, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». После войны Мусайра Фатихова 54 года проработала учителем русского языка и литературы. Сейчас часто читает свои стихи – многое пережито, многое помнится. Живёт она в Уфе, и её постоянно навещают ученики и преподаватели соседних школ. Мусайре Нугумановне и всем нашим уважаемым ветеранам – здоровья, мира, добра и благополучия!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан