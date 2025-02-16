Сердце башкирского Зауралья: как развивается Абзелиловский район

За последние пять лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства, предпринимательства и промышленности. Появление крупнейшего в России завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» – яркий пример создания якорного предприятия в муниципалитете, которое всячески помогает в модернизации социальных объектов. Помимо инвесторов, район привлекателен и для туристов из разных уголков республики и страны.

Абзелиловский район – сердце башкирского Зауралья. Муниципалитет славится своими здравницами и базами отдыха. В санаторий «Якты-Куль» приезжают из разных уголков России и региона, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, да и просто поправить здоровье. Уфимец Айдар Мухамадеев вместе с супругой сюда для этого и приехал. Сейчас мужчина принимает сухую углекислую ванну, которая улучшает работу сердца.

Я приехал в первый раз, мне здесь очень нравится, по сравнению с другими санаториями здесь более обширный курс, и большой плюс, что я занимаюсь горнолыжным спортом и езжу на сноуборде. Мне очень удобно сочетать горнолыжное катание и лечение после обеда.

Айдар Мухамадеев

Санаторий – круглогодичный и рассчитан на 250 отдыхающих. Загрузка всегда полная. В здравнице ведется работа по ремонту номерного фонда с целью улучшения качества отдыха для гостей. Комплекс уникален тем, что здесь лечат людей с помощью сапропелевой грязи. Там находится единственная в республике лаборатория для получения радона.

Радоновые ванны позволяет нам получить противовоспалительный, обезболивающий, иммуномоделирующий эффект. Нашему санаторию более 60 лет, и он является градообразующим для нашего Абзелиловского района.

Василий Маганев, заместитель генерального директора санатория «Якты-Куль» по медицинской части
Фото №1 - Сердце башкирского Зауралья: как развивается Абзелиловский район

Якорным для района стало и первое масштабное промышленное предприятие «Цемикс». Там производят белый цемент. Выпуск сухих строительных смесей полностью автоматизирован. Благодаря наличию рукавных фильтров негативного влияния на окружающую среду завод не несёт. В завод вложили более девяти миллиардов рублей. Создано 220 рабочих мест. Большинство трудящихся – местные жители.

Абзелиловский район можно отнести и к промышленным районам после открытия суперсовременного завода. Об этом и цифры говорят, мы по многим показателям, по экономическим показателям входим в десятку лучших районов республики, а по некоторым показателям даже в тройке.

Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района

Предприятие ежегодно пополняет бюджеты на всех уровнях. Деньги идут на строительство социальных объектов и ремонт дорог. Помогает завод и другим учреждениям. К примеру, школе села Янгельское. Завод спонсировал создание мультикабинета «Алга» для образовательной организации.

Там есть интерактивные доски, мы всегда ими можем пользоваться, то есть это без проблем. Можем заниматься к предстоящим экзаменам и узнавать что-то новое.

Елизавета Бондаренко, ученица 8 класса средней общеобразовательной школы с. Янгельское

Спонсорскую помощь выделил завод «Цемикс» в размере 100 тысяч рублей. Есть соглашения, и мы с ними тесно работаем. Наши выпускники возвращаются, там и работают.

Альберт Галиуллин, директор средней общеобразовательной школы с. Янгельское

В районе огромное внимание уделяют и качеству жизни населения. По нацпроектам в Аскарово сейчас активно строят детскую поликлинику на 150 посещений с переходом в центральную районную больницу. А также школу, совмещенную с детским садом. Объекты рассчитаны на 800 мест, их планируют сдать уже этим летом. Не забыли, конечно, и о спортивной инфраструктуре.

Фото №2 - Сердце башкирского Зауралья: как развивается Абзелиловский район

Преобразится здесь и сама территория. На этом месте появится стадион с кольцевой беговой дорожкой, которую оборудуют резиновым покрытием, а ещё футбольное поле открытого типа и баскетбольная площадка. Зимой её, согласно проекту, можно использовать и для хоккейных игр.

За последние пять лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства и промышленности. Растет число предпринимателей и самозанятых. В прошлом году инвесторы вложили три миллиарда рублей. У муниципалитета выгодное местоположение. Рядом Магнитогорск и его градообразующее предприятие. Эксперты рекомендуют создавать крупные предприятия в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, выпуска строительных материалов, товаров народного потребления и не только.

Нельзя строить мини-заводы, поскольку они убыточны изначально, то есть надо строить крупные заводы, которые бы ориентировали на Магнитогорск и так далее. Вот я бы более глубоко посвятил бы туристическому бизнесу, потому что Абзелиловский район в этом аспекте уникальный. Он уже является локомотивом экономики.

Рустам Камалов, доцент Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России, кандидат экономических наук

Сейчас на территории района возводятся 10 гостиниц. Среди других проектов – строительство второй очереди молочной фермы у села Давлетово, мёдоперерабатывающего комбината и комплекса по производству семян. Новые предприятия – это прежде всего рабочие места и дополнительные возможности для местных жителей, заинтересованных в достойном уровне оплаты труда. А еще – возможность решить проблему оттока молодых кадров.

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