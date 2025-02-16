Сердце башкирского Зауралья: как развивается Абзелиловский район

За последние пять лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства, предпринимательства и промышленности. Появление крупнейшего в России завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» – яркий пример создания якорного предприятия в муниципалитете, которое всячески помогает в модернизации социальных объектов. Помимо инвесторов, район привлекателен и для туристов из разных уголков республики и страны.
Абзелиловский район – сердце башкирского Зауралья. Муниципалитет славится своими здравницами и базами отдыха. В санаторий «Якты-Куль» приезжают из разных уголков России и региона, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, да и просто поправить здоровье. Уфимец Айдар Мухамадеев вместе с супругой сюда для этого и приехал. Сейчас мужчина принимает сухую углекислую ванну, которая улучшает работу сердца.
Санаторий – круглогодичный и рассчитан на 250 отдыхающих. Загрузка всегда полная. В здравнице ведется работа по ремонту номерного фонда с целью улучшения качества отдыха для гостей. Комплекс уникален тем, что здесь лечат людей с помощью сапропелевой грязи. Там находится единственная в республике лаборатория для получения радона.
Якорным для района стало и первое масштабное промышленное предприятие «Цемикс». Там производят белый цемент. Выпуск сухих строительных смесей полностью автоматизирован. Благодаря наличию рукавных фильтров негативного влияния на окружающую среду завод не несёт. В завод вложили более девяти миллиардов рублей. Создано 220 рабочих мест. Большинство трудящихся – местные жители.
Предприятие ежегодно пополняет бюджеты на всех уровнях. Деньги идут на строительство социальных объектов и ремонт дорог. Помогает завод и другим учреждениям. К примеру, школе села Янгельское. Завод спонсировал создание мультикабинета «Алга» для образовательной организации.
В районе огромное внимание уделяют и качеству жизни населения. По нацпроектам в Аскарово сейчас активно строят детскую поликлинику на 150 посещений с переходом в центральную районную больницу. А также школу, совмещенную с детским садом. Объекты рассчитаны на 800 мест, их планируют сдать уже этим летом. Не забыли, конечно, и о спортивной инфраструктуре.
Преобразится здесь и сама территория. На этом месте появится стадион с кольцевой беговой дорожкой, которую оборудуют резиновым покрытием, а ещё футбольное поле открытого типа и баскетбольная площадка. Зимой её, согласно проекту, можно использовать и для хоккейных игр.
За последние пять лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства и промышленности. Растет число предпринимателей и самозанятых. В прошлом году инвесторы вложили три миллиарда рублей. У муниципалитета выгодное местоположение. Рядом Магнитогорск и его градообразующее предприятие. Эксперты рекомендуют создавать крупные предприятия в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, выпуска строительных материалов, товаров народного потребления и не только.
Сейчас на территории района возводятся 10 гостиниц. Среди других проектов – строительство второй очереди молочной фермы у села Давлетово, мёдоперерабатывающего комбината и комплекса по производству семян. Новые предприятия – это прежде всего рабочие места и дополнительные возможности для местных жителей, заинтересованных в достойном уровне оплаты труда. А еще – возможность решить проблему оттока молодых кадров.