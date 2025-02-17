Участники СВО из Башкирии удерживали занятые позиции под атаками ВСУ

Участники специальной военной операции из Башкирии мужественно удерживали занятые позиции в течение суток. Среди них и Марсель Махмутов, известный под позывным «Махмуд», сообщили в телеграм-канале «Башкирский батальон».
Он служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова и выполняет обязанности командира взвода. Штурмовая группа лейтенанта Махмутова сумела захватить опорный пункт противника и противостоять врагу до прибытия подкрепления.
За проявленную отвагу боец был удостоен медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции» генерала Шаймуратова.
В прошлом году во время командировки в зону СВО корреспонденты «Башинформа» встретились с Махмутовым, который поделился историями о службе, своих товарищах и брате, который командовал одной из рот и погиб в бою.
«Махмуд» родом из Караидельского района. До подписания контракта работал крановщиком. В первые дни службы он был удивлен разрушениями в городах, где проходила спецоперация. Вместе с тем боец испытывал радость от новостей о строительстве новых домов в Мелитополе, Мариуполе и Донецке.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Башкирский батальон, ТГ.