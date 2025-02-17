Участники СВО из Башкирии удерживали занятые позиции под атаками ВСУ

Участники специальной военной операции из Башкирии мужественно удерживали занятые позиции в течение суток. Среди них и Марсель Махмутов, известный под позывным «Махмуд», сообщили в телеграм-канале «Башкирский батальон».

Фото №1 - Участники СВО из Башкирии удерживали занятые позиции под атаками ВСУ

Он служит в батальоне имени Минигали Шаймуратова и выполняет обязанности командира взвода. Штурмовая группа лейтенанта Махмутова сумела захватить опорный пункт противника и противостоять врагу до прибытия подкрепления.

За проявленную отвагу боец был удостоен медалями Суворова и «Участнику специальной военной операции» генерала Шаймуратова.

В прошлом году во время командировки в зону СВО корреспонденты «Башинформа» встретились с Махмутовым, который поделился историями о службе, своих товарищах и брате, который командовал одной из рот и погиб в бою.

«Махмуд» родом из Караидельского района. До подписания контракта работал крановщиком. В первые дни службы он был удивлен разрушениями в городах, где проходила спецоперация. Вместе с тем боец испытывал радость от новостей о строительстве новых домов в Мелитополе, Мариуполе и Донецке.

Мы все люди и страшиться — это нормально, в этом ничего постыдного. Главное, взять себя в руки в ответственный момент, не терять воли, самообладания и мужества. Солдат не один в бою, рядом товарищи. Мы слышим дыхание друг друга, шорох подошв наших ботинок, смену магазинов и передёргивание затвора. Это родные звуки, которые мобилизуют внутреннее состояние. Конечно, надо учитывать и то, что у каждого человека свой характер и он меняется после каждого боя. Внутренний дух может дать сбой. Что ж, и такое бывает, не скрою. Но наши бойцы крепкие мужчины, ни в ком не разочарован. Вечерами, вот как сейчас с вами, садимся рядом друг с другом, пьём чай. Кто-то молчит. Значит, воину есть о чём подумать, прежде чем присоединиться к разговору. Другие говорят, говорят, говорят. И это тоже нормально. Им надо выговориться, выплеснуть эмоции. Но никто и никогда не пожаловался, не показал слабину. Мы очень благодарны нашим командирам, которые всегда рядом с нами, слушают нас, находят правильные слова, спиной к нам не поворачиваются.

позывной «Махмуд»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: Башкирский батальон, ТГ.

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