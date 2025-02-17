Участники СВО из Башкирии удерживали занятые позиции под атаками ВСУ

Мы все люди и страшиться — это нормально, в этом ничего постыдного. Главное, взять себя в руки в ответственный момент, не терять воли, самообладания и мужества. Солдат не один в бою, рядом товарищи. Мы слышим дыхание друг друга, шорох подошв наших ботинок, смену магазинов и передёргивание затвора. Это родные звуки, которые мобилизуют внутреннее состояние. Конечно, надо учитывать и то, что у каждого человека свой характер и он меняется после каждого боя. Внутренний дух может дать сбой. Что ж, и такое бывает, не скрою. Но наши бойцы крепкие мужчины, ни в ком не разочарован. Вечерами, вот как сейчас с вами, садимся рядом друг с другом, пьём чай. Кто-то молчит. Значит, воину есть о чём подумать, прежде чем присоединиться к разговору. Другие говорят, говорят, говорят. И это тоже нормально. Им надо выговориться, выплеснуть эмоции. Но никто и никогда не пожаловался, не показал слабину. Мы очень благодарны нашим командирам, которые всегда рядом с нами, слушают нас, находят правильные слова, спиной к нам не поворачиваются.

позывной «Махмуд»