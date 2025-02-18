Почётный гражданин Ишимбая отметил 90-летие

90-летний юбилей отметил почётный гражданин Ишимбая. Вклад Рашита Исмагилова в развитие спорта и создание многих объектов в городе трудно переоценить. В 1959 году судьба привела его в ишимбайскую школу №16. Рвение молодого педагога заметили, впоследствии назначили на должность председателя городского спорткомитета. В это время в Ишимбае стали развивать шашки, биатлон, хоккей.

Несмотря на солидный возраст, мужчина до сих пор помнит имена и фамилии тех людей, с кем ему довелось вместе работать, развивать в Ишимбае спорт, создавать новые объекты. Рашит Исмагилов воспитал не одно поколение успешных спортсменов. Он и сам завоёвывал множество наград.