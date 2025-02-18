На телеканале БСТ стартовала рубрика, посвящённая 80-летию Победы

80 дней до Победы. На телеканале БСТ с сегодняшнего дня запускается специальная рубрика, приуроченная к предстоящему празднованию 9 Мая и Года защитника Отечества. Мы будем рассказывать вам о жизни ветеранов Великой Отечественной войны, чьи истории помнят и с трепетом хранят. Наша съёмочная группа побывала в Ишимбайском районе, где познакомилась с династией семьи Шангареевых.

Анвар Шангареев хранит пиджак отца военных лет. Именно в этом жакете Хуснулла Рахматуллович вернулся с фронта. В 18-летнем возрасте он был призван в ряды Красной армии на Волховский фронт. В 1943 году был тяжело ранен и попал в госпиталь. После войны вернулся инвалидом второй группы.

В 1998 году Хуснуллы Шангареева не стало. Его дети – шесть сыновей и дочь – бережно хранят ордена и медали отца. Старший сын Анвар Шангареев 40 лет проработал учителем военного дела и географии в Ишимбайской школе №11. В числе его учеников был и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Хуснулла Шангареев участвовал в строительстве города Ишимбая, нефтяного колледжа, в котором сейчас работает его дочь Фирдаус Галиуллина. Преподаватель русского языка и литературы является заслуженным учителем Республики Башкортостан.