В Уфе герой СВО провёл урок мужества со старшеклассниками

Взрастить патриотическое начало молодого поколения на собственном примере. Старшеклассников школы № 103 в микрорайоне Дёма посетил Артур Галеев — герой специальной военной операции, награжденный Орденом Мужества, Медалью за боевые отличия и Орденом Минигали Шаймуратова.
Он пообщался с учениками 10-х и 11-х классов, рассказав о своем боевом пути в зоне СВО, о переживаниях и трудностях, с которыми сталкиваются военнослужащие, о патриотизме и о том, что значит быть настоящим защитником Родины.
Стоит отметить, что уроки мужества в школах Башкортостана проводятся регулярно. На встречах участники специальной военной операции рассказывают ребятам о своих боевых подвигах и важности патриотического воспитания.