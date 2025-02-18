В Уфе обсудили успешные проекты в сельском хозяйстве

Об этом и о многом другом сегодня говорили на форуме «Команда будущего». На площадках Межвузовского кампуса молодые фермеры и предприниматели делились своим опытом со студентами аграрных вузов и ссузов. Главным гостем события стал руководитель республики. Радий Хабиров ответил на вопросы учащихся и предпринимателей о том, как вести своё дело далеко за пределами малых и больших городов, о сложностях и новых возможностях.

Всего в девяти минутах от Аскарово в Абзелиловском районе можно получить незабываемые впечатления от поездок на квадроциклах и отдохнуть в уютном доме. Речь идёт о хозяйстве Айтугана Фаттахова. Вместе с родителями поднял ферму с трёх лошадей. Сейчас их 800. Фаттаховы выращивают форель. Знакомят гостей с башкирской кухней и блюдами. Всё это благодаря упорному труду, творческому подходу и участию в грантовых конкурсах.

То есть выиграл гранты в 20-м году, 22-м году, очень много возможностей. Производство кумыса, мясное дело, производство чая, продолжаю дело родителей. Айтуган Фаттахов, Глава Фермерского Хозяйства

С фермерами и студентами встретился и Глава Башкортостана на форуме сельской молодежи «Команда будущего». Радий Хабиров отметил, что в регионе нуждаются в кадрах, которые развивают сельское хозяйство. Не хватает около пяти тысяч человек.

Мы вкладываем обязательно, и я вам говорю, потому что вижу в вас людей. Которые, наверно, связывают свое будущее с селом и хотят понимать, что будет на селе. Будет ли на селе ФАП, будет ли на селе, соответственно, школа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров напомнил, Башкортостан остается в лидерах в стране по производству молока, кумыса, мёда, говядины, картофеля и сахарной свёклы. И отметил, что республика идет по пути индустриализации сельского хозяйства.

Одна из главных задач — привлечение инвестиций. Их объем на сегодняшний день оценивается в сумму более 100 млрд рублей. В 2025 году прямая поддержка АПК со стороны государства — 5,3 млрд рублей. Отрасль становится всё более технологичной. Сегодня в АПК активно развиваются цифровизация, роботизация. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Студентов и предпринимателей интересовали самые разные вопросы. Как приживаются зубры в регионе, о будущем экотуризма, про поддержку отдельных отраслей в агропромышленном комплексе.

Так, предприниматели из Буздякского района обратились к Радию Хабирову с просьбой включить в перечень приоритетных направлений в регионе техническую коноплю, которую применяют в производстве одежды и стройматериалов. Чтобы получать субсидии.

Поэтому я поручение делаю: представить предложение по возможности, значит, производство технической конопли, меры господдержки. Тема-то интересная. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В течение двух дней в межвузовском кампусе предприниматели делились секретами успеха и вдохновляли своими примерами студентов аграрных вузов и ссузов.

Форум сельской молодежи — это, прежде всего, площадка, на которой опытные фермеры делятся своим опытом с молодыми людьми. Как правильно вести бизнес в современных условиях далеко за пределами больших и малых городов, и каких ошибок не стоит допускать. Для этого в Уфе собрались более 160 человек. Причем многие вернулись в родную глубинку из других регионов страны. Как, к примеру, Булат Нугуманов из Бижбулякского района.

И тут Радий Фаритович выступает и говорит, что будет возвращать вахтовиков с вахты на Родину на работу. В связи с этим я приехал, посадил клубнику, и с тех пор пошло-поехало. В данный момент у нас небольшое хозяйство, работают люди. Булат Нугуманов, глава фермерского хозяйства

Об успешных примерах жизни фермеров можно узнать и в проекте нашего телеканала «МегаСело». Радий Хабиров подчеркнул, благодаря передаче Башкортостан для многих зрителей открывается по-новому.

Это популяризация Башкортостана. Сейчас активно развивается агротуризм, кстати, очень популярная история. У нас есть «Башкирские каникулы» еще. Очень популярная передача, спасибо большое. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан