В Уфе обсудили успешные проекты в сельском хозяйстве

Об этом и о многом другом сегодня говорили на форуме «Команда будущего». На площадках Межвузовского кампуса молодые фермеры и предприниматели делились своим опытом со студентами аграрных вузов и ссузов. Главным гостем события стал руководитель республики. Радий Хабиров ответил на вопросы учащихся и предпринимателей о том, как вести своё дело далеко за пределами малых и больших городов, о сложностях и новых возможностях.
Всего в девяти минутах от Аскарово в Абзелиловском районе можно получить незабываемые впечатления от поездок на квадроциклах и отдохнуть в уютном доме. Речь идёт о хозяйстве Айтугана Фаттахова. Вместе с родителями поднял ферму с трёх лошадей. Сейчас их 800. Фаттаховы выращивают форель. Знакомят гостей с башкирской кухней и блюдами. Всё это благодаря упорному труду, творческому подходу и участию в грантовых конкурсах.
С фермерами и студентами встретился и Глава Башкортостана на форуме сельской молодежи «Команда будущего». Радий Хабиров отметил, что в регионе нуждаются в кадрах, которые развивают сельское хозяйство. Не хватает около пяти тысяч человек.
Радий Хабиров напомнил, Башкортостан остается в лидерах в стране по производству молока, кумыса, мёда, говядины, картофеля и сахарной свёклы. И отметил, что республика идет по пути индустриализации сельского хозяйства.
Студентов и предпринимателей интересовали самые разные вопросы. Как приживаются зубры в регионе, о будущем экотуризма, про поддержку отдельных отраслей в агропромышленном комплексе.
Так, предприниматели из Буздякского района обратились к Радию Хабирову с просьбой включить в перечень приоритетных направлений в регионе техническую коноплю, которую применяют в производстве одежды и стройматериалов. Чтобы получать субсидии.
В течение двух дней в межвузовском кампусе предприниматели делились секретами успеха и вдохновляли своими примерами студентов аграрных вузов и ссузов.
Форум сельской молодежи — это, прежде всего, площадка, на которой опытные фермеры делятся своим опытом с молодыми людьми. Как правильно вести бизнес в современных условиях далеко за пределами больших и малых городов, и каких ошибок не стоит допускать. Для этого в Уфе собрались более 160 человек. Причем многие вернулись в родную глубинку из других регионов страны. Как, к примеру, Булат Нугуманов из Бижбулякского района.
Об успешных примерах жизни фермеров можно узнать и в проекте нашего телеканала «МегаСело». Радий Хабиров подчеркнул, благодаря передаче Башкортостан для многих зрителей открывается по-новому.
Секрет успеха, говорят предприниматели, заключается не только в любви к своему делу, но и в желании приносить пользу родному краю.