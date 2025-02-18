«Обстановка у нас боевая»: боец из Башкирии о службе в зоне СВО

Повторяют путь 112-й Башкавдивизии. Бойцы добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова продолжают дело своих предков, также мужественно выбивая неонацистов с земли Донбасса. Вместе с другими подразделениями Минобороны наши земляки продавливают ВСУ на Артемовском направлении.

Военкор БСТ, находясь в тыловом расположении первого добровольческого батальона имени героя России Минигали Шаймуратова, показал, как бойцы только вернулись с передовой, с боевого задания. О том, как устали штурмовики, можно понять по их лицам. Долгое время они работали на линии боевого соприкосновения. Спустившись в блиндаж, наконец снимают с себя каски и бронежилеты, могут перевести дух. Даже по пути на ротацию противник пытался догнать шаймуратовцев своими FPV-дронами.

Мы с товарищем выезжали, нас атаковал камикадзе. ПВО его сбило метрах в 300 от нас. Помогли ребята. позывной «Полик»

Бойцов с передовой всегда ждёт кот, которого они вывезли из-под обстрелов в прошлом году. Забирается на коленки и начинает мурлыкать, словно приветствует своих спасителей.

Приняли его к себе, он маленько подрос уже. Когда уходим на боевое задание, он нас провожает, потом встречает, ждёт нас. Ловит мышей. Он как талисман такой. позывной «Моряк»

«Моряк» подписал контракт с Минобороны в апреле 2023 года. Целенаправленно шел именно в батальон Шаймуратова. За это время выучил все дороги и тропы, по которым на своей «буханке» завозит и вывозит ребят с передовой.

В одном строю как новобранцы, так и добровольцы из первого набора. Вместе выходят на боевые задания и во всем поддерживают друг друга. Говорят, стали одной семьёй, братьями. И своих они не бросают.

Ну, обстановка у нас, как обычно, боевая. Пробыли там каждый по-разному, по четыре, кто почти по пять месяцев. Боевой дух не сломить. Ребята все нормальные, работаем. В общем, продвигаемся по чуть-чуть. позывной «Махмуд»