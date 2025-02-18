«Обстановка у нас боевая»: боец из Башкирии о службе в зоне СВО

Повторяют путь 112-й Башкавдивизии. Бойцы добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова продолжают дело своих предков, также мужественно выбивая неонацистов с земли Донбасса. Вместе с другими подразделениями Минобороны наши земляки продавливают ВСУ на Артемовском направлении.
Военкор БСТ, находясь в тыловом расположении первого добровольческого батальона имени героя России Минигали Шаймуратова, показал, как бойцы только вернулись с передовой, с боевого задания. О том, как устали штурмовики, можно понять по их лицам. Долгое время они работали на линии боевого соприкосновения. Спустившись в блиндаж, наконец снимают с себя каски и бронежилеты, могут перевести дух. Даже по пути на ротацию противник пытался догнать шаймуратовцев своими FPV-дронами.
Бойцов с передовой всегда ждёт кот, которого они вывезли из-под обстрелов в прошлом году. Забирается на коленки и начинает мурлыкать, словно приветствует своих спасителей.
«Моряк» подписал контракт с Минобороны в апреле 2023 года. Целенаправленно шел именно в батальон Шаймуратова. За это время выучил все дороги и тропы, по которым на своей «буханке» завозит и вывозит ребят с передовой.
В одном строю как новобранцы, так и добровольцы из первого набора. Вместе выходят на боевые задания и во всем поддерживают друг друга. Говорят, стали одной семьёй, братьями. И своих они не бросают.
Во время ротации у ребят будет время отдохнуть, привести себя в порядок, связаться с родными и подготовиться к новому боевому выезду. Шаймуратовцы уверены, что скоро они все вместе вернутся домой.