В Уфе обработали ЖК, жители которого пожаловались на нашествие мышей

Обработали подвалы подъездов и придомовую территорию. Комплексную дератизацию провели на территории жилого комплекса «Сосны». Напомним, недавно мы рассказывали о нашествии мышей: жители дома №37 по улице Тальковой жаловались на грызунов в подъездах и во дворах. По словам специалистов, причина, скорее всего, в тёплой зиме.

Мыши-полёвки вышли к людям, ведь квартал окружен полями. Обработку территории проводили и до нового года, и месяц назад, последняя состоялась 17 февраля. Дополнительно для борьбы с незваными гостями установили 20 боксов с отравой для грызунов, которая безопасна для детей и питомцев.