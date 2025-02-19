В Уфе обработали ЖК, жители которого пожаловались на нашествие мышей

Обработали подвалы подъездов и придомовую территорию. Комплексную дератизацию провели на территории жилого комплекса «Сосны». Напомним, недавно мы рассказывали о нашествии мышей: жители дома №37 по улице Тальковой жаловались на грызунов в подъездах и во дворах. По словам специалистов, причина, скорее всего, в тёплой зиме.
Мыши-полёвки вышли к людям, ведь квартал окружен полями. Обработку территории проводили и до нового года, и месяц назад, последняя состоялась 17 февраля. Дополнительно для борьбы с незваными гостями установили 20 боксов с отравой для грызунов, которая безопасна для детей и питомцев.
Ситуацию взял под контроль Госжилстройнадзор, была проведена выездная проверка. Представители комитета осмотрели подъезды, подвалы и территорию домов, также пообщались с жильцами. По ее результатам мышей не выявили. Почему – благодаря усиленной обработке или в связи с похолоданием – покажет время. Специалисты говорят, что при обнаружении грызунов или их следов следует обращаться в управляющую организацию, Госкомитет или Роспотребнадзор.