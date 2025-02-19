В Башкирии начали подготовку к пожароопасному сезону

Согласно постановлению правительства республики, в этом году он продлится с 18 апреля по 25 октября. Кроме того, в 2025 году в регионе будет установлено дополнительно десять систем видеокамер для предупреждения лесных пожаров. Устройство посылает сигнал оператору в случае обнаружения источника дыма при самостоятельном наблюдении. В прошлом году именно с помощью этих комплексов удалось ликвидировать возгорание на значительной территории.

Несмотря на то, что сейчас не пожароопасный период, защитники леса остаются в строю. Перед выездом на место возгорания водитель должен убедиться в техническом состоянии машины. Ралиф Хайруллин работает уже 15 лет в лесопожарном центре. И он чётко знает, что нужно проверить и исправить в оборудовании.

Ежегодно в Башкортостане в рамках нацпроекта «Экология» обновляется лесопожарная техника. Как сообщили в Минлесхозе, на сегодняшний день республика обеспечена необходимым оборудованием на 100%.

В 2024 году пожароопасный период по сравнению с предыдущими годами прошел в спокойной обстановке. Системы мониторинга пожаров зафиксировали в лесах республики 482 термоточки. Благодаря совместным действиям служб, удалось избежать значительного их увеличения.