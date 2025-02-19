В Уфе прошла благотворительная акция «Ты не забыт»

Они защищали Родину в горячих точках, но оступились. Несмотря на это, об их мужестве помнят. Сегодня в Уфе прошла благотворительная акция «Ты не забыт». В преддверии Дня защитников Отечества общественные деятели, священнослужители и ветераны СВО отправились в исправительную колонию строгого режима.

Песня «Офицеры» в исполнении творческого коллектива исправительной колонии №3 не оставляет никого равнодушным. Стоя на ногах, слушают композицию и осуждённые, возможно, оттого, что они бывшие участники боевых действий и локальных конфликтов.

Одна ошибка привела их в места не столь отдалённые. Но когда-то они с честью выполняли свой воинский долг в горячих точках. Поэтому в преддверии Дня Защитников Отечества в гости к осуждённым приехали общественные деятели, ветераны СВО, войсковые священники. Благотворительная акция «Ты не забыт» проводится с 2014-го года.

Завтра эти люди будут нашими соседями, говорит председатель общественной наблюдательной комиссии, и от того, какими они станут на свободе, зависит в первую очередь от общества. Цель этой акции – показать, что о них не забыли. Общественники приехали в колонию не с пустыми руками. Осуждённым ветеранам вручили продуктовые наборы.

Не только концерт от местных артистов. В руки гитару взял и отец Виктор. Сейчас вместе с Хамзой-хазратом они духовные наставники башкирских батальонов. А когда-то Виктор Иванов и сам защищал интересы страны с оружием в руках. Он бывший десантник и участник Афганской войны.