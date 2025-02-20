В Уфе представили доклад о расстрелах мирных жителей неонацистами на Донбассе

В Общественной палате презентовали доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел Вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово».

На встречу были приглашены участники СВО, представители Республиканского музея Боевой Славы, регионального Министерства культуры, ветеранских организаций, Министерства образования и науки республики, члены Общественной палаты Башкортостана, представители СМИ. В докладе представлены материалы по преступлениям украинских неонацистов, показания пострадавших и свидетелей массового расстрела.