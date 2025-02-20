В Уфу из США прилетели дети, разлученные с матерью из Башкирии

В Башкортостан из США вернулись дети, которых в Штатах разлучили с матерью – уроженкой республики. Переговоры о репатриации несовершеннолетних велись федеральным и региональным аппаратом уполномоченного по правам ребенка при участии уфимских властей. Вместе с родственниками американскую семью с башкирскими корнями в аэропорту встречала и наша съемочная группа.

Последние часы ожидания самые томительные. Так еще и рейс задержали. Дедушка, а вместе с ним и дядя американских детей к встрече подготовились основательно. С собой взяли необходимые вещи. Всё-таки в Штатах привыкли к теплым зимам. А в Уфе в ночь прибытия морозы почти под -30.

Несмотря на усталость от долгого перелёта с пересадками, Алина Вагазова не скрывает радостных эмоций. Последние 14 лет женщина жила в американском штате Пенсильвания, в городе Норристаун. Там же вышла замуж и родила сына и дочь. Поскольку супруг стал злоупотреблять алкоголем, местные власти изъяли детей из семьи и передали в социальное учреждение. Дочь едва не оказалась в приёмной семье. Самостоятельные попытки матери вернуть малышей не увенчались успехом.

Пока мама даёт интервью, дедушка заботливо надевает на внучку тёплые носки. Именно он вместе с бабушкой забил тревогу на Родине. Переговоры о возвращении детей в Россию с американской стороной вели по линии аппарата уполномоченного при Президенте страны. Непосредственную помощь оказали в региональном институте уполномоченного, а также органы опеки администрации Кировского района Уфы. Пришлось собрать большой объем документов.