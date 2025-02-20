В Башкирии восстанавливают популяцию зубров. Корреспондент ИА «Башинформ» побывал на вольерном хозяйстве Мурадымовского ущелья и посмотрел, как живут благородные звери.
Зубры – последние представители диких быков в Европе. Раньше они встречались в лесах на территориях от современной Испании и Англии до Западной Сибири. На территории Урала находили кости и черепа не только первобытных бизонов, но и зубров. Внешне кости не отличаемы, но генетические исследования позволили достоверно это установить.
В январе 2023 года начала программа по восстановлению популяции зубров в Башкирии. Глава региона посетил Беларусь и предложил коллегам завести в Башкирию партию животных.
Была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минэкологии, Россельхознадзора, ветеринарии, Академии наук. Были изучены территории Башкирии, возможности республики. Эксперты установили, что препятствий для размножения зубров в Республике Башкортостан нет. Уже в конце февраля 2023 года переселение зубров одобрило Минприроды России. 26 мая 2023 года в Башкирию привезли девять первых зубров, а в декабре еще столько же.
Зубров поселили в Кугарчинском районе в лесном массиве, который уходит на восток в сторону Бурзянского и Зилаирского районов. На территории нет производств и населенных пунктов. Зубры смогут самостоятельно расселиться по Южному Уралу.
Зубров выпускали частями. Мини-стадо поселилось в 8 км между ручьями Большая и Малая Кушелга и Ямашла. Инспектора установили там солонцы, кормушки и фотоловушки и объезжают их территорию ежедневно. Новые жители Башкирии быстро акклиматизировались и нашли новых друзей – к стаду в гости приходят местные кабаны и лоси, они вместе едят заготовленное сено, а потом валяются на снегу.
Сейчас в стаде насчитывается 23 зубра. Но до полноценной стаи необходимо минимум 50 голов.
Специалисты отмечают, что возрождение зубров – крайне важная инициатива. Человечество практически полностью уничтожило популяцию этих животных. Так, в начале прошлого века их оставалось всего 48. Благодаря совместным усилиям, за последние 90 лет численность мирового стада удалось увеличить до 8461, но этого недостаточно.
Фото: bashinform.ru