В Башкирии восстанавливают популяцию зубров

Еще 20-40 тысяч лет назад зубр был обычным видом животных, обитающим практически на всей территории современной Башкирии. Изображение охоты на него есть в «Зале Знаков», на первом этаже пещеры Шульган-Таш. 12-15 тысяч лет назад он начал исчезать. Почему? Вопрос пока открытый и спорный. Либо произошли серьезные климатические изменения или приложил руку человек, истребив зубров ради пищи.

Василий Мартыненко, руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук