В Башкирии стартовали встречи с предпринимателями

Ежемесячные встречи с предпринимателями Башкортостана стартовали в Сибае. В башкирской столице Зауралья в рамках рабочего визита Премьер-министра Андрея Назарова по поручению Главы Башкортостана прошла встреча с местным бизнес-сообществом. На мероприятии присутствовали и вице-премьеры, представители министерств и ведомств, институтов поддержки бизнеса, надзорных органов, депутаты, а также бизнес-омбудсмен региона.

В зале собралось более 70 местных предпринимателей. Их интересовали вопросы предоставления земли в аренду для реализации инвестпроекта, адресная помощь на основе социального контракта, виды господдержки по направлениям, налоговые послабления, развитие инфраструктуры и ниши для освоения.