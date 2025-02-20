Радий Хабиров встретился со школьниками в парке «Патриот»

Ребята обязательно должны пройти через это. В целом здесь всё настроено, всё хорошо работает. Вы видите, что стройка на территории парка ещё продолжается. Есть планы по его дальнейшему развитию. Думаю, что мы сможем их реализовать. В этом году также доделаем филиал «Патриота» в Стерлибашевском районе. При этом мы не сможем во всех районах сделать такой уровень, как здесь. Поэтому необходимо увеличивать мощности «Патриота». Для этого нужно возводить ещё один учебный корпус, жилые модули. Мы также построим здесь бассейн. В целом для молодёжи это очень важный объект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан