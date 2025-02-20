Радий Хабиров встретился со школьниками в парке «Патриот»

Радий Хабиров встретился со школьниками из Илишевского, Иглинского, Альшеевского районов и Уфы. Это десятиклассники, которые проходят учебные сборы на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На встречу с главой республики пришли более 350 ребят — они не просто слушали руководителя региона, но задавали ему свои вопросы.
Спрашивали Радия Хабирова о службе в армии, о спецоперации, о распорядке дня, о любви к Родине. Руководитель региона подчеркнул, что встреча символично проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Также глава республики рассказал о дальнейшем развитии парка «Патриот».
С момента открытия учебно-методического центра «Авангард» сборы прошли более 14 тысяч юношей Башкортостана. Они не просто получают теоретические знания, молодежь отрабатывает на практике — прыжки с парашютом, тактическую подготовку, стрельбу из боевого оружия, проходят «Гонку героев».