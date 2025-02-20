Радий Хабиров встретился со школьниками в парке «Патриот»

Радий Хабиров встретился со школьниками из Илишевского, Иглинского, Альшеевского районов и Уфы. Это десятиклассники, которые проходят учебные сборы на базе военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На встречу с главой республики пришли более 350 ребят — они не просто слушали руководителя региона, но задавали ему свои вопросы.

Спрашивали Радия Хабирова о службе в армии, о спецоперации, о распорядке дня, о любви к Родине. Руководитель региона подчеркнул, что встреча символично проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Также глава республики рассказал о дальнейшем развитии парка «Патриот».

Ребята обязательно должны пройти через это. В целом здесь всё настроено, всё хорошо работает. Вы видите, что стройка на территории парка ещё продолжается. Есть планы по его дальнейшему развитию. Думаю, что мы сможем их реализовать. В этом году также доделаем филиал «Патриота» в Стерлибашевском районе. При этом мы не сможем во всех районах сделать такой уровень, как здесь. Поэтому необходимо увеличивать мощности «Патриота». Для этого нужно возводить ещё один учебный корпус, жилые модули. Мы также построим здесь бассейн. В целом для молодёжи это очень важный объект.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С момента открытия учебно-методического центра «Авангард» сборы прошли более 14 тысяч юношей Башкортостана. Они не просто получают теоретические знания, молодежь отрабатывает на практике — прыжки с парашютом, тактическую подготовку, стрельбу из боевого оружия, проходят «Гонку героев».

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